ONLINE: Tusk ukázal ruské drony, ktoré doleteli do Poľska. Ukrajinci zasiahli uralský petrochemický závod

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 350 dní
6:30 Takto skončí každý nepriateľský dron, ktorý priletí do Poľska, skonštatoval poľský premiér Donald Tusk a ukázal niekoľko ruských dronov, ktoré sa ešte v septembri dostali na poľské územie.
„To, čo za mnou vidíte, je časť ruských dronov, ktoré spadli počas pamätnej noci. Tak skončí každý nepriateľský dron, každý ruský dron, ktorý doletí do Poľska. Na tom pracujeme a do toho investujeme miliardy zlotých, aby sme zabezpečili poľské nebo i zem pred takýmito objektami,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti. Pod videom v sieti X sa objavili aj ironické poznámky, či skončia tak, že sa im minie palivo. Vo videu sú totiž drony, ktoré neboli zostrelené, ale našli sa rôznych miestach Poľska.
V noci z 9. na 10. septembra 2025 doletelo do poľského vzdušného priestoru približne 19 až 23 ruských dronov, ktoré boli súčasťou masívneho útoku na Ukrajinu (Rusko odpálilo až 415 dronov). Narušenie bolo detekované okolo 23:30 SEČ, väčšinou prileteli z územia Bieloruska. Poľská armáda a spojenci NATO zostrelili niekoľko z nich a ďalšie sa našli roztrúsené na východe a severe Poľska.
Poľsko označilo vpád za úmyselný akt agresie a test odhodlania NATO, aktivovalo článok 4 zmluvy (konzultácie so spojencami) a zvolalo núdzové rokovanie Bezpečnostnej rady OSN. Rusko odmietlo zámer poslať drony na Poľsko. Bol to prvý prípad zostrelenia ruských dronov nad územím členského štátu NATO, čo vyvolalo obavy z eskalácie konfliktu na východnej hranici EÚ. Poľsko následne uzavrelo hranicu s Bieloruskom a urýchlilo modernizáciu protidronovej obrany.
6:25 Ukrajinský dronový útok zasiahol petrochemický závod v meste Sterlitamak na Urale. Uviedol to v utorok šéf autonómnej republiky Baškortostan Radij Chabirov, podľa ktorého sa útok zaobišiel bez mŕtvych aj ranených.
Na podnik zaútočili dva ukrajinské drony, oba boli zostrelené napísal Chabirov na telegrame. Útok podľa vyjadrenia správy mesta čiastočne poškodil vybavenie závodu, Chabirov však uviedol, že prevádzka funguje normálne.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.