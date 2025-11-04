Pravda Správy Svet Nad Poľskom sa objavili hranaté mraky ako narysované podľa pravítka, vyvolali mnoho špekulácií

Na prvý pohľad zvláštne geometricky usporiadaná oblačnosť upútala pozornosť mnohých obyvateľov Lublinského vojvodstva na východe Poľska.

04.11.2025 06:55
Po upršanom dni príde príjemné jesenné počasie
Početné príspevky a fotografie zo soboty zachytávajúce jav na sociálnych sieťach viedli k vzniku rôznych teórií o pôvode oblačnosti. Vrstva oblakov bola miestami zarovnaná takmer ako podľa pravítka.

Z meteorologického hľadiska však išlo o tenkú vrstvu oblačnosti stredného poschodia typu altocumulus, ktorá sa nachádzala vo výške okolo 5 km nad zemským povrchom, píše portál novinky.cz.

Ostré ohraničenie sa vytvorilo v dôsledku stretu vzduchových hmôt s veľmi odlišnými vlastnosťami. V dôsledku rozdielnej rýchlosti a smeru prúdenia v kombinácii s rôznou teplotou a vlhkosťou sa sformovala výrazná deliaca línia. Zatiaľ čo na vlhšej časti rozhrania sa tvoril ľahký oblačný závoj, v suchom vzduchu sa oblačnosť rozpúšťala.

