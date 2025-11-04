Nad Poľskom sa objavili hranaté mraky ako narysované podľa pravítka, vyvolali mnoho špekulácií

Početné príspevky a fotografie zo soboty zachytávajúce jav na sociálnych sieťach viedli k vzniku rôznych teórií o pôvode oblačnosti. Vrstva oblakov bola miestami zarovnaná takmer ako podľa pravítka.
Z meteorologického hľadiska však išlo o tenkú vrstvu oblačnosti stredného poschodia typu altocumulus, ktorá sa nachádzala vo výške okolo 5 km nad zemským povrchom, píše portál novinky.cz.
Ostré ohraničenie sa vytvorilo v dôsledku stretu vzduchových hmôt s veľmi odlišnými vlastnosťami. V dôsledku rozdielnej rýchlosti a smeru prúdenia v kombinácii s rôznou teplotou a vlhkosťou sa sformovala výrazná deliaca línia. Zatiaľ čo na vlhšej časti rozhrania sa tvoril ľahký oblačný závoj, v suchom vzduchu sa oblačnosť rozpúšťala.