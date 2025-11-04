Shutdown federálnej vlády paralyzuje krajinu. Potravinová pomoc sa zredukuje pre milióny Američanov

Dva federálne súdy minulý týždeň rozhodli, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa musí na čiastočné pokrytie výdavkov programu výživovej pomoci (SNAP) za november použiť núdzový fond v objeme 4,65 miliardy dolárov. Program si pritom vyžaduje približne 8,6 miliardy dolárov mesačne.
Ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré SNAP spravuje, vo svojej žiadosti adresovanej federálnemu súdu v štáte Rhode Island uviedlo, že nedostatok prostriedkov nebude kryť z iných zdrojov. Podľa dokumentu to v praxi bude znamenať, že oprávneným domácnostiam bude vyplatených len približne 50 percent bežnej dávky, uviedla AFP.
Dočasný návrh zákona o financovaní, ktorého cieľom je obnoviť činnosť federálnej vlády, blokujú v Snemovni reprezentantov demokrati. V stredu blokáda vstúpi do 36. dňa, čím prekoná rekord najdlhšieho zastavenia činnosti vlády v histórii USA.
Jadrom sporu sú dotácie na zdravotné poistenie v rámci zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act/Obamacare). Tieto príspevky majú skončiť na konci roka. Ak Kongres nezakročí, poistné prudko stúpne už túto sobotu, keď sa začne nové prihlasovacie obdobie.
Demokrati podmieňujú obnovenie činnosti vlády dohodou o predĺžení dotácií, zatiaľ čo republikáni trvajú na tom, že rokovania sa môžu začať až po ukončení shutdownu.