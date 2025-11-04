Pravda Správy Svet Decembrový Summit Amerík nebude. Dôvodom je napätie v regióne

Stretnutie hláv štátov a vlád Karibiku, Severnej, Strednej a Južnej Ameriky, ktoré sa malo uskutočniť v decembri, odložili na budúci rok. Dôvodom je napätie v regióne. Oznámila to v pondelok hostiteľská Dominikánska republika.

04.11.2025 08:01
Odkladu predchádzali konzultácie s pozvanými krajinami vrátane Spojených štátov. Práve ich zvýšená vojenská prítomnosť pri pobreží Venezuely a údery voči plavidlám údajných pašerákov drog nahnevali mnoho regionálnych krajín. Podľa AFP panujú aj obavy z priameho amerického zásahu proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi.

Vo vyhlásení dominikánskeho ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že usporiadaniu produktívneho Summitu Amerík „bránia hlboké rozdiely“ medzi štátmi. Takisto sa v ňom spomínajú škody, ktoré v uplynulých dňoch v niektorých štátoch – napríklad na Jamajke – napáchal hurikán Melissa, čo by mohlo ohroziť účasť delegácií na summite.

Šéf diplomacie USA Marco Rubio v príspevku na sociálnych sieťach v pondelok napísal, že USA plne podporujú rozhodnutie odložiť plánovaný summit.

Summit sa koná každé tri alebo štyri roky a jeho cieľom -spravidla – je prediskutovať aktuálne problémy, ich riešenia a vízie pre spoločný rozvoj regiónu.

Podľa Rubia by sa stretnutie v budúcom roku mohlo zamerať na posilňovanie partnerstiev a zvyšovanie bezpečnosti občanov.

Spojené štáty označujú nasadenie svojich vojnových lodí, stíhačiek a vojakov v blízkosti Venezuely za protidrogovú operáciu, ktorej cieľom je zabrániť prevážaniu narkotík na ich územie. Údery proti plavidlám v Karibiku a Tichom oceáne si od septembra vyžiadali už najmenej 65 obetí. Odborníci tvrdia, že ich možno považovať za mimosúdne popravy, aj keď by ich terčom boli známi pašeráci drog.

Washington zatiaľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, že zasiahnuté plavidlá prevážali drogy alebo predstavovali hrozbu pre Spojené štáty.

