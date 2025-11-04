Poľskí nacionalisti pozývajú na pochod prerábkou nacistického plagátu

„Grafika s nemeckým nacistom sa stala plagátom propagujúcim vroclavský pochod oslavujúci znovuzískanú nezávislosť Poľska. Dokonca aj so symbolom SS,“ napísal denník.Čítajte viac Poľsko si pripomína deň nezávislosti, vo Varšave pochodovali nacionalisti
„Pochod Poliakov“ má prejsť Vroclavom 11. novembra pod heslom „Vojnu nikdy viac“, čo je podľa denníka pravdepodobne narážka na vojnu, ktorú za poľskou východnou hranicou vedie Rusko proti Ukrajine, a tiež na podporu, ktorú Varšava poskytuje napadnutej krajine.Čítajte viac Poľský sejm schválil Deň pamiatky na Poliakov zavraždených 'banderovcami', Ukrajina takýto krok odsúdila
Bývalý farár a nacionalista Jacek Miendlar, ktorý sa podieľa na organizácii demonštrácie, podľa denníka v pozvánke na pochod pripomína masakry Poliakov ukrajinskými nacionalistami na Volyni za druhej svetovej vojny a varuje pred „poukrajinštením“ a „banderizovaním“ Poľska.Čítajte viac Masaker, ktorý vráža klin medzi spojencov. Poľsko začalo exhumovať obete banderovcov v zničenej dedine Puźniki
Výročie opätovného získania poľskej nezávislosti však propaguje prerábkou práce Ludwiga Hohlweina, nadšeného nacistu a spolupracovníka ministra propagandy Josepha Goebbelsa. Na plagáte vroclavskí „národovci“ zmenili farbu na čiernobielu, z hákového kríža urobili logo WFP (White Front Poland) a doplnili o preškrtnuté symboly sexuálnych menšín LGBT +, antifašistov a Európskej únie.
Gazeta Wyborcza požiadala o vyjadrenie Inštitút národnej pamäti (IPN), ktorý má dohliadať na zákaz propagovania totalitného zriadenia v krajine. „Na odpoveď čakáme,“ napísal denník.