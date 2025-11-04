Pravda Správy Svet Poľskí nacionalisti pozývajú na pochod prerábkou nacistického plagátu

Poľskí nacionalisti vo Vroclave použili na pozvanie na svoj pochod na sviatok poľskej nezávislosti 11. novembra plagát, ktorý je upravenou verziou plagátu z čias nacistického Nemecka a Adolfa Hitlera, upozornil poľský denník Gazeta Wyborcza.

04.11.2025 09:25
„Grafika s nemeckým nacistom sa stala plagátom propagujúcim vroclavský pochod oslavujúci znovuzískanú nezávislosť Poľska. Dokonca aj so symbolom SS,“ napísal denník.

„Pochod Poliakov“ má prejsť Vroclavom 11. novembra pod heslom „Vojnu nikdy viac“, čo je podľa denníka pravdepodobne narážka na vojnu, ktorú za poľskou východnou hranicou vedie Rusko proti Ukrajine, a tiež na podporu, ktorú Varšava poskytuje napadnutej krajine.

Bývalý farár a nacionalista Jacek Miendlar, ktorý sa podieľa na organizácii demonštrácie, podľa denníka v pozvánke na pochod pripomína masakry Poliakov ukrajinskými nacionalistami na Volyni za druhej svetovej vojny a varuje pred „poukrajinštením“ a „banderizovaním“ Poľska.

Výročie opätovného získania poľskej nezávislosti však propaguje prerábkou práce Ludwiga Hohlweina, nadšeného nacistu a spolupracovníka ministra propagandy Josepha Goebbelsa. Na plagáte vroclavskí „národovci“ zmenili farbu na čiernobielu, z hákového kríža urobili logo WFP (White Front Poland) a doplnili o preškrtnuté symboly sexuálnych menšín LGBT +, antifašistov a Európskej únie.

Gazeta Wyborcza požiadala o vyjadrenie Inštitút národnej pamäti (IPN), ktorý má dohliadať na zákaz propagovania totalitného zriadenia v krajine. „Na odpoveď čakáme,“ napísal denník.

