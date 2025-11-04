Pravda Správy Svet Po rafinériách horia už aj rozvodne a teplárne. Státisíce Rusov pociťujú masívne výpadky

Po rafinériách horia už aj rozvodne a teplárne. Státisíce Rusov pociťujú masívne výpadky

Medzi polovicou októbra a 1. novembrom 2025 uskutočnila Ukrajina najmenej 15 útokov na energetické objekty v Rusku, pričom hlavnými cieľmi boli vysokonapäťové rozvodne a tepelné elektrárne.

04.11.2025 10:20
požiar Rusko, rozvodňa, útok dronov, vojna,... Foto:
V piatok 31. októbra otriasli viacerými regiónmi Ruska „silné výbuchy“. Jedným z cieľov útoku sa stala tepláreň (TETs) v meste Oriol. Útok potvrdil aj gubernátor Andrej Kličkov. Podľa jeho slov síce zasiahla protivzdušná obrana, no „zásahom sa nedalo úplne zabrániť.“ V Jaroslavli boli taktiež počuť výbuchy v okolí rafinérie „Slavneft-YANOS“. Okrem toho výbuchy otriasli aj mestom Vladimir.
debata (17)

Informuje o tom portál Militarnyi s odvolaním sa na zdroje vojnového blogera DroneBomber OSINT. Podľa týchto údajov bolo vyradených alebo poškodených 1,5 až 2 gigawatty výrobných kapacít, čo predstavuje približne 3 až 4 percentná celkovej výroby elektriny v Rusku.

Najkritickejší zásah: rozvodňa Vladimirskaja

Za najzávažnejší útok sa považuje zásah do rozvodne Vladimirskaja (750 kilovoltov – kV), ktorá bola zasiahnutá dvakrát. Ide o kľúčový uzol medzi Sibírou a Moskvou. Požiare na prepínacom zariadení spôsobili odpojenie až 30-tisíc odberateľov v regióne Vladimír a pokles energií o 10 percent v Moskve.

Bolestivý zásah: Ukrajinci trafili gigantickú rozvodňu Vladimirskaja
Video

Výpadky aj v Nižnom Novgorode a Voroneži

V Nižnonovgorodskej oblasti boli zničené transformátory v rozvodni Arzamasskaja (500 kV). Bez elektriny zostalo 50-tisíc odberateľov a výroba munície v miestnych továrňach klesla o 25 percent.

Vo Voronežskej oblasti vypukol požiar v rozvodni Veškaima (500 kV), ktorý zasiahol autotransformátory. Bez elektriny sa ocitlo 15-tsíc obyvateľov vidieckych oblastí, pričom mobilné siete v regióne skolabovali o 40 percent.

Explózia pri Moskve: Všetky tri vetvy strategického ropovodu vybuchli súčasne, hlási HUR
Video
Zdroj: HUR

Saratov, Briansk, Kursk: rozsiahle prerušenia dodávok

Rozvodňa Balašovskaja (500 kV) v Saratovskej oblasti bola napadnutá dvakrát, čo viedlo k odpojeniu viac ako 100-tisíc domácností a poklesu energií o 15 percent. Saratovská rafinéria musela čiastočne prerušiť prevádzku.

V Brianskej oblasti zasiahli útoky rozvodňu Trubčevsk (110 kV), po ktorých až 15-tisíc obyvateľov stratilo prístup k elektrine. Nemocnice boli narušené a 200 ľudí evakuovaných. Poškodená bola aj rozvodňa Novobrianskaja (750 kV), čo spôsobilo stratu 500 MW (megawatt) výkonu a zníženie exportu elektriny do Bieloruska o 15 percent.

V Kurskej oblasti poškodenie rozvodne Železnogorsk (110 kV) pripravilo o elektrinu 20-tisíc ľudí, pričom v regióne museli evakuovať nemocnice. Poškodená bola aj rozvodňa Rylsk, čo spôsobilo výpadky elektriny a tepla v niekoľkých dedinách.

Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
Video
Po celom Rusku naďalej veľkom horia veže mobilného spojenia a komunikačné zariadenia miestnych mobilných operátorov, hlási HUR. Pripisujú to ruským partizánom. / Zdroj: HUR

Útoky v okupovanom Donbase a v Rostove

V okupovanom Alčevsku na území Donbasu bola zasiahnutá rozvodňa Alčevsk (220 kV). Útok spôsobil lokálne výpadky elektriny a 50 percentné zníženie dodávky vody.

V Rostovskej oblasti bol cieľom subštitút Novaja Tavolžanka (110 kV). Požiar poškodil priľahlé vedenia, v dôsledku čoho 10-tisíc odberateľov zostalo bez elektriny a miestne letiská hlásia nedostatok energie.

Jednu z najväčších rafinérií v Rusku zachvátili plamene
Video
Rafinériu v ruskej Jaroslavli v noci 1. októbra zachvátil požiar. / Zdroj: Anton Geraščenko

Státisíce ľudí bez tepla

Zásah do tepelnej elektrárne v meste Klincy viedol k odstaveniu kotolne, pričom 300-tisíc obyvateľov zostalo bez tepla a teplej vody. Energetické straty dosiahli 200 MW. Orel bol zasiahnutý dvakrát, čo spôsobilo výpadky elektriny a tepla pre viac ako 100-tisíc ľudí na 12 až 18 hodín.

Celkovo útoky spôsobili núdzové výpadky elektriny najmenej v siedmich regiónoch Ruska, preťaženie prenosovej sústavy a zníženie stability energetickej siete, dodáva portál.

Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #ropná rafinéria #vojna na Ukrajine #ruská ekonomika #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"