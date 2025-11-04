Po rafinériách horia už aj rozvodne a teplárne. Státisíce Rusov pociťujú masívne výpadky

Informuje o tom portál Militarnyi s odvolaním sa na zdroje vojnového blogera DroneBomber OSINT. Podľa týchto údajov bolo vyradených alebo poškodených 1,5 až 2 gigawatty výrobných kapacít, čo predstavuje približne 3 až 4 percentná celkovej výroby elektriny v Rusku.
Najkritickejší zásah: rozvodňa Vladimirskaja
Za najzávažnejší útok sa považuje zásah do rozvodne Vladimirskaja (750 kilovoltov – kV), ktorá bola zasiahnutá dvakrát. Ide o kľúčový uzol medzi Sibírou a Moskvou. Požiare na prepínacom zariadení spôsobili odpojenie až 30-tisíc odberateľov v regióne Vladimír a pokles energií o 10 percent v Moskve.
Výpadky aj v Nižnom Novgorode a Voroneži
V Nižnonovgorodskej oblasti boli zničené transformátory v rozvodni Arzamasskaja (500 kV). Bez elektriny zostalo 50-tisíc odberateľov a výroba munície v miestnych továrňach klesla o 25 percent.
Vo Voronežskej oblasti vypukol požiar v rozvodni Veškaima (500 kV), ktorý zasiahol autotransformátory. Bez elektriny sa ocitlo 15-tsíc obyvateľov vidieckych oblastí, pričom mobilné siete v regióne skolabovali o 40 percent.
Saratov, Briansk, Kursk: rozsiahle prerušenia dodávok
Rozvodňa Balašovskaja (500 kV) v Saratovskej oblasti bola napadnutá dvakrát, čo viedlo k odpojeniu viac ako 100-tisíc domácností a poklesu energií o 15 percent. Saratovská rafinéria musela čiastočne prerušiť prevádzku.
V Brianskej oblasti zasiahli útoky rozvodňu Trubčevsk (110 kV), po ktorých až 15-tisíc obyvateľov stratilo prístup k elektrine. Nemocnice boli narušené a 200 ľudí evakuovaných. Poškodená bola aj rozvodňa Novobrianskaja (750 kV), čo spôsobilo stratu 500 MW (megawatt) výkonu a zníženie exportu elektriny do Bieloruska o 15 percent.
V Kurskej oblasti poškodenie rozvodne Železnogorsk (110 kV) pripravilo o elektrinu 20-tisíc ľudí, pričom v regióne museli evakuovať nemocnice. Poškodená bola aj rozvodňa Rylsk, čo spôsobilo výpadky elektriny a tepla v niekoľkých dedinách.
Útoky v okupovanom Donbase a v Rostove
V okupovanom Alčevsku na území Donbasu bola zasiahnutá rozvodňa Alčevsk (220 kV). Útok spôsobil lokálne výpadky elektriny a 50 percentné zníženie dodávky vody.
V Rostovskej oblasti bol cieľom subštitút Novaja Tavolžanka (110 kV). Požiar poškodil priľahlé vedenia, v dôsledku čoho 10-tisíc odberateľov zostalo bez elektriny a miestne letiská hlásia nedostatok energie.
Státisíce ľudí bez tepla
Zásah do tepelnej elektrárne v meste Klincy viedol k odstaveniu kotolne, pričom 300-tisíc obyvateľov zostalo bez tepla a teplej vody. Energetické straty dosiahli 200 MW. Orel bol zasiahnutý dvakrát, čo spôsobilo výpadky elektriny a tepla pre viac ako 100-tisíc ľudí na 12 až 18 hodín.
Celkovo útoky spôsobili núdzové výpadky elektriny najmenej v siedmich regiónoch Ruska, preťaženie prenosovej sústavy a zníženie stability energetickej siete, dodáva portál.