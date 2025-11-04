Najmenej 26 životov si na Filipínach vyžiadal tajfún Kalmaegi

„Podľa informácií, ktoré máme, zomrela väčšina ľudí v dôsledku utopenia,“ uviedol Rafaelito Alejandro z filipínskej civilnej obrany. Väčšina obetí – 21 – podľa neho prišla o život v provincii Cebu v strednej časti súostrovia, kde bolo zaplavených niekoľko miest.
Tajfún Kalmaegi zasiahol Filipíny v noci na dnes a priniesol so sebou silné zrážky a vetry s rýchlosťou až 195 kilometrov za hodinu. Na evakuáciu úrady v pobrežných mestách na východe krajiny vyzvali vyše 150-tisíc ľudí. Z radu miest sú teraz podľa agentúry DPA hlásené poškodené domy, prerušené elektrické vedenie či zaplavené ulice. Zrušených bolo vyše 130 letov.
Najpostihnutejšiu provinciu Cebu tajfún zasiahol v čase, keď sa len zotavuje zo zemetrasenia z konca septembra, ktoré si vyžiadalo 79 obetí a tisíce ľudí pripravilo o strechu nad hlavou.
Filipíny každoročne postihne približne 20 tajfúnov a tropických búrok. Zároveň sa nachádzajú v takzvanom ohnivom kruhu, kde sa stretávajú tektonické dosky, a v oblasti sú pomerne časté zemetrasenia a vulkanické erupcie. Kombinácia častých tajfúnov a seizmickej aktivity radí Filipíny medzi krajiny s najvyšším rizikom prírodných katastrof na svete.