Najmenej 26 životov si na Filipínach vyžiadal tajfún Kalmaegi

Najmenej 26 životov si doteraz na Filipínach vyžiadal tajfún Kalmaegi, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na tunajšie úrady. Pri snahe o záchranu ľudí v zasiahnutých oblastiach sa dnes na severe ostrova Mindanao zrútil vojenský vrtuľník. Zrejme nie sú žiadni preživší.

04.11.2025 11:25
„Podľa informácií, ktoré máme, zomrela väčšina ľudí v dôsledku utopenia,“ uviedol Rafaelito Alejandro z filipínskej civilnej obrany. Väčšina obetí – 21 – podľa neho prišla o život v provincii Cebu v strednej časti súostrovia, kde bolo zaplavených niekoľko miest.

Tajfún Kalmaegi zasiahol Filipíny v noci na dnes a priniesol so sebou silné zrážky a vetry s rýchlosťou až 195 kilometrov za hodinu. Na evakuáciu úrady v pobrežných mestách na východe krajiny vyzvali vyše 150-tisíc ľudí. Z radu miest sú teraz podľa agentúry DPA hlásené poškodené domy, prerušené elektrické vedenie či zaplavené ulice. Zrušených bolo vyše 130 letov.

Najpostihnutejšiu provinciu Cebu tajfún zasiahol v čase, keď sa len zotavuje zo zemetrasenia z konca septembra, ktoré si vyžiadalo 79 obetí a tisíce ľudí pripravilo o strechu nad hlavou.

Filipíny každoročne postihne približne 20 tajfúnov a tropických búrok. Zároveň sa nachádzajú v takzvanom ohnivom kruhu, kde sa stretávajú tektonické dosky, a v oblasti sú pomerne časté zemetrasenia a vulkanické erupcie. Kombinácia častých tajfúnov a seizmickej aktivity radí Filipíny medzi krajiny s najvyšším rizikom prírodných katastrof na svete.

