Senior, ktorý barlou udrel Babiša na mítingu, spoznal svoj trest

Senior, ktorý pred tohtoročnými českými parlamentnými voľbami na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, už pozná svoj trest. Okresný súd mu uložil podmienečné väzenie jeden rok s dvojročnou skúšobnou dobou. Informuje o tom web Novinky.cz, ktorý cituje Českú televíziu.

04.11.2025 11:32
Barlou do hlavy a chrbta. Moment útoku na Andreja Babiša
Video

„Bol uložený podmienečný trest odňatia slobody na dvanásť mesiacov," uviedol štátny zástupca Miroslav Nogol. S trestom však štátny zástupca nesúhlasí a proti rozhodnutiu podal odpor, pretože žiadal aj peňažný trest.

Invalidného dôchodcu obžalovali z pokusu o ublíženie na zdraví a z výtržníctva. Incident sa stal 1. septembra. Obvinený muž k Babišovi pristúpil v okamihu, keď politik hovoril s ľuďmi. Udrel ho barlou po hlave a po chrbte. Predseda hnutia ANO bol zranený a ošetrili ho v nemocnici.

