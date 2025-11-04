Pravda Správy Svet Holandsko predá za symbolické jedno euro 18 lietadiel F-16 Rumunsku

Holandsko a Rumunsko podpísali dohodu, v rámci ktorej Rumunsko dostane do svojho vlastníctva 18 holandských bojových lietadiel F-16 za symbolické jedno euro. Uviedlo to dnes vo vyhlásení rumunské ministerstvo obrany. Lietadlá sa v Rumunsku už nachádzajú, pretože sú súčasťou tamojšieho európskeho výcvikového centra (EFTC). Podmienkou na odovzdanie strojov je, že budú aj naďalej plniť potreby strediska, ktoré zabezpečuje výcvik armádnych pilotov krajín NATO a Ukrajiny.

EFTC poskytuje „kompletný výcvikový program“ pre pilotov bojových lietadiel F-16, ktoré patria k najrozšírenejším vo vybavení vzdušných síl krajín Severoatlantickej aliancie. „Naša krajina opakuje svoj záväzok podporovať Ukrajinu a ponúka ukrajinským pilotom možnosť výcviku v stredisku,“ uviedol rumunský minister obrany Liviu-Ionuts Mošteanu. Podľa médií sa výcvik ukrajinských pilotov v stredisku v minulosti už uskutočnil.

O odovzdaní lietadiel oba štáty NATO rokovali od júnového summitu aliancie. Medzi podmienkami odovzdania je využitie stíhačiek vo výcvikovom stredisku. „Umožní to pokračovanie výcvikových programov pre pilotov v EFTC,“ uviedla holandská veľvyslankyňa v Bukurešti Willemijn van Haaftenová.

Rumunsko zaplatí holandskej vláde podľa dohody podpísanej v pondelok za lietadlá jedno euro, ďalších 21 miliónov eur však bude musieť uhradiť na DPH.

Holandsko v rámci prechodu na nové bojové lietadlo F-35 odovzdáva svoje stíhačky ďalším štátom. Podľa médií 24 holandských lietadiel F-16 dostala Ukrajina.

