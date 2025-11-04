Holandsko predá za symbolické jedno euro 18 lietadiel F-16 Rumunsku

EFTC poskytuje „kompletný výcvikový program“ pre pilotov bojových lietadiel F-16, ktoré patria k najrozšírenejším vo vybavení vzdušných síl krajín Severoatlantickej aliancie. „Naša krajina opakuje svoj záväzok podporovať Ukrajinu a ponúka ukrajinským pilotom možnosť výcviku v stredisku,“ uviedol rumunský minister obrany Liviu-Ionuts Mošteanu. Podľa médií sa výcvik ukrajinských pilotov v stredisku v minulosti už uskutočnil.
O odovzdaní lietadiel oba štáty NATO rokovali od júnového summitu aliancie. Medzi podmienkami odovzdania je využitie stíhačiek vo výcvikovom stredisku. „Umožní to pokračovanie výcvikových programov pre pilotov v EFTC,“ uviedla holandská veľvyslankyňa v Bukurešti Willemijn van Haaftenová.
Rumunsko zaplatí holandskej vláde podľa dohody podpísanej v pondelok za lietadlá jedno euro, ďalších 21 miliónov eur však bude musieť uhradiť na DPH.
Holandsko v rámci prechodu na nové bojové lietadlo F-35 odovzdáva svoje stíhačky ďalším štátom. Podľa médií 24 holandských lietadiel F-16 dostala Ukrajina.