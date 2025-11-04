Pravda Správy Svet Európsky úrad pre boj s podvodmi OLAF povedie Čech Klement

Európsky úrad pre boj s podvodmi OLAF povedie Čech Klement

Novým generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa stane Čech Petr Klement. Dnešné rozhodnutie Európskej komisie potvrdilo niekoľko zdrojov. Klement doteraz pracoval v Úrade európskeho verejného žalobcu (EPPO), kde bol námestníkom európskej najvyššej žalobkyne. Ide o historicky prvý prípad, keď sa do čela protikorupčného úradu postaví zástupca Českej republiky.

04.11.2025 12:55
debata

Vypočutie so štyrmi kandidátmi na šéfa úradu OLAF sa uskutočnilo už v polovici júla vo výbore Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu (CONT). Podľa europoslanca Tomáša Zdechovského (KDU/ČSL) z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) výbor vtedy vyhodnotil ako najlepšieho kandidáta práve Klementa, Európskej komisii potom boli poslané len tri mená možných kandidátov na funkciu v abecednom poradí. Ďalšími dvoma boli dlhoročný šéf únijnej agentúry pre justičnú spoluprácu Eurojust Slovák Ladislav Hamran a tiež Polka Joanna Krzeminska-Vamvakaová. Tá už v minulosti v OLAF pracovala, posledný rok ale bola zamestnaná v únijnej diplomatickej službe.

Zdechovský poslal Bruselu vyše 300 podnetov na možné zneužitia eurofondov. Bez podozrenia skončili iba tri okresy
Video

Očakávalo sa, že rozhodnutie komisie príde rýchlo aj vzhľadom na to, že funkcia generálneho riaditeľa úradu je prázdna už od augusta. Podľa informácií ČTK malo rozhodnutie dlho ležať na stole kabinetu predsedníčka EK Ursuly von der Leyenovej a existovali tlaky, aby sa šéfom OLAF nestal český kandidát, ale zástupca Poľska či Slovenska. Kandidatúru Klementa podľa zdrojov ČTK pri rokovaniach s predstaviteľmi únie opakovane podporil český premiér Petr Fiala aj prezident Petr Pavel.

Veronika Remišová, Richard Takáč, ta3 Čítajte viac Remišová podáva podnet na OLAF za dotácie na stavbu súkromných haciend. Podľa Takáča PPA kontrolovala všetky projekty

Generálnym riaditeľom OLAF bol od roku 2018 Fin Ville Itälä. Na konci júla úrad oznámil, že Itälä ukončil svoje sedemročné funkčné obdobie. „Za jeho pôsobenia vo funkcii OLAF uzavrel 1588 vyšetrovaní, odporučil spätné získanie viac ako štyroch miliárd eur zo zneužitých finančných prostriedkov EÚ a zabránil neoprávnenému vynaloženiu viac ako 810 miliónov eur,“ uviedol úrad. Od 1. augusta sa úlohy úradujúceho generálneho riaditeľa ujala jeho doterajšia zástupkyňa Salla Saastamoinenová, odvtedy sa čakalo práve na výsledok výberového konania.

Úrad OLAF vyšetruje podvody, korupciu a iné pochybenia, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Ide napríklad o vyšetrovanie podozrení na zneužitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #podvody #OLAF #Petr Klement
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"