Európsky úrad pre boj s podvodmi OLAF povedie Čech Klement

Vypočutie so štyrmi kandidátmi na šéfa úradu OLAF sa uskutočnilo už v polovici júla vo výbore Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu (CONT). Podľa europoslanca Tomáša Zdechovského (KDU/ČSL) z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) výbor vtedy vyhodnotil ako najlepšieho kandidáta práve Klementa, Európskej komisii potom boli poslané len tri mená možných kandidátov na funkciu v abecednom poradí. Ďalšími dvoma boli dlhoročný šéf únijnej agentúry pre justičnú spoluprácu Eurojust Slovák Ladislav Hamran a tiež Polka Joanna Krzeminska-Vamvakaová. Tá už v minulosti v OLAF pracovala, posledný rok ale bola zamestnaná v únijnej diplomatickej službe.
Očakávalo sa, že rozhodnutie komisie príde rýchlo aj vzhľadom na to, že funkcia generálneho riaditeľa úradu je prázdna už od augusta. Podľa informácií ČTK malo rozhodnutie dlho ležať na stole kabinetu predsedníčka EK Ursuly von der Leyenovej a existovali tlaky, aby sa šéfom OLAF nestal český kandidát, ale zástupca Poľska či Slovenska. Kandidatúru Klementa podľa zdrojov ČTK pri rokovaniach s predstaviteľmi únie opakovane podporil český premiér Petr Fiala aj prezident Petr Pavel.Čítajte viac Remišová podáva podnet na OLAF za dotácie na stavbu súkromných haciend. Podľa Takáča PPA kontrolovala všetky projekty
Generálnym riaditeľom OLAF bol od roku 2018 Fin Ville Itälä. Na konci júla úrad oznámil, že Itälä ukončil svoje sedemročné funkčné obdobie. „Za jeho pôsobenia vo funkcii OLAF uzavrel 1588 vyšetrovaní, odporučil spätné získanie viac ako štyroch miliárd eur zo zneužitých finančných prostriedkov EÚ a zabránil neoprávnenému vynaloženiu viac ako 810 miliónov eur,“ uviedol úrad. Od 1. augusta sa úlohy úradujúceho generálneho riaditeľa ujala jeho doterajšia zástupkyňa Salla Saastamoinenová, odvtedy sa čakalo práve na výsledok výberového konania.
Úrad OLAF vyšetruje podvody, korupciu a iné pochybenia, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Ide napríklad o vyšetrovanie podozrení na zneužitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.