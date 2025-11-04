Magyar: Fidesz nedávno tvrdil, že aplikáciu pre stranu TISZA vyvíjali Ukrajinci

„Existuje úspešná aplikácia, ktorú používajú státisíce ľudí. V koho záujme je hacknúť systém TISZA a získať údaje?“ položil otázku Magyar, ktorý uviedol, že na oddelení komunikácie Fideszu pracujú „geniálni odborníci“.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil okamžité prešetrenie údajného úniku osobných údajov z databázy mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA.
„Maďarským verejným životom otriasol vážny škandál. Do online priestoru unikli osobné údaje 200.000 našich spoluobčanov, a to bez ich súhlasu. Nateraz s istotou vieme toľko, že tieto údaje zhromažďovala strana TISZA,“ napísal Orbán v pondelok na Facebooku.
Premiér informoval, že zvolal členov vlády zodpovedných za národnú bezpečnosť a na základe analýz databázy zistili, že „na manipulácii s osobnými údajmi sa podieľali aj ukrajinské osoby“. Údaje, ktoré sa dostali do ukrajinských rúk, podľa Orbánových slov „predstavujú vážne riziko pre národnú bezpečnosť“, a preto nariadil okamžité detailné vyšetrenie prípadu.
Médiá blízke vláde v nedeľu informovali, že na webovej stránke s názvom LeakBase.la bola zverejnená databáza, ktorú možno spojiť so stranou TISZA. Obsahuje mená, e-mailové adresy a ďalšie osobné údaje; podľa provládnych médií databáza mohla uniknúť z mobilnej aplikácie strany TISZA a bola zverejnená na webe 31. októbra.
Predseda strany TISZA Péter Magyar k tejto záležitosti v pondelok ráno uviedol, že nešlo o únik informácií, ale o krádež údajov.