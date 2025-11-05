Pehe: Babiš vie, že Turek je absolútne nevhodný kandidát na ministra zahraničných vecí

Líder ANO Andrej Babiš mesiac po víťazných voľbách podpísal koaličnú zmluvu so stranami SPD a Motoristi. Je to pre neho úspech?
Andrej Babiš môže byť spokojný s tým, že má koaličnú zmluvu a že sa mu podarilo pomerne rýchlo vyrokovať programové vyhlásenie budúceho kabinetu, ktorý povedie ako premiér. Otázka však je, či si naozaj predstavoval, že bude vládnuť s dvoma stranami, z ktorých jedna je extrémne pravicová a druhá je nevypočítateľná. Babiša však do tejto koalície dotlačili volebné výsledky. SPD a Motoristov potrebuje na to, aby mal väčšinu v parlamente, a tiež na to, aby ho Poslanecká snemovňa nevydala na trestné stíhanie (v kauze Čapí hnízdo, pozn. red.). Takže Babiš s nimi vytvoril koalíciu, ale uvidíme, čo sa stane, ak si udrží imunitu. Možno potom túto spoluprácu prehodnotí.
Šéf SPD Tomio Okamura tiež čelí obvineniu – v jeho prípade za podnecovanie nenávisti v kampani. Babiš bude v istom momente predsedom vlády a Okamura povedie Poslaneckú snemovňu. Bude to znamenať, že polícia bude chcieť stíhať dvoch zo štyroch najvyšších českých ústavných činiteľov. Ako hodnotíte túto situáciu?
Povedal by som, že je to bizarné. A svojím spôsobom je to pre Česko politicky veľmi škodlivé, pokiaľ ide o jeho vnímanie v zahraničí. Je to tak, že dvaja najvyšší predstavitelia novej vládnej koalície sú trestne stíhaní a spolupracujú, aby neprišli o poslaneckú imunitu. A ešte je tu Babišov obrovský konflikt záujmov v súvislosti s tým, že vlastní podnikateľské impérium Agrofert. Aj to bude musieť nejako vyriešiť. V opačnom prípade by ešte mohol mať problémy s vymenovaním za premiéra.
SPD ste označili za extrémistickú pravicovú stranu. No ako sme povedali, Okamura povedie dolnú komoru českého parlamentu. Čo hovoríte na takýto politický vývoj?
Pre Českú republiku je to nesmierne zlá správa. Pretože sa, samozrejme, riešia prejavy rasizmu Filipa Turka, ale akosi menej sa hovorí o tom, že Tomio Okamura je za takéto konanie dokonca trestne stíhaný. A šéf SPD bude napriek tomu na čele Poslaneckej snemovne. Čo by sa stalo, keby Okamura šiel ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov v rámci svojich zahraničnopolitických povinností na návštevu Afriky? V televízii budú obrázky Afričana so zakrvaveným nožom, ktoré šíril – čo Okamuru jednoznačne diskvalifikuje. Je to takmer škandalózne, že sa koalícia nebola schopná dohodnúť na tom, aby snemovňu viedol niekto menej kontroverzný. Okamura v tejto funkcii určite poškodí obraz Česka v zahraničí.
Už ste spomenuli Filipa Turka a jeho vyhlásenia. Motoristi podľa koaličnej zmluvy dostanú rezort zahraničia. Bude na jeho čelo nominovaný Turek? Je takmer isté, že prezident Petr Pavel by ho ako kandidáta odmietol. Ráta s tým Babiš?
Motoristi trvajú na Turkovi napriek všetkým odhaleniam a škandálom. Momentálne sa dá predpokladať, že Babiš jeho nomináciu predloží prezidentovi Pavlovi. Rozhodnutie, čo s Turkom, tak nechá na hlavu štátu, pretože si nechce pohnevať Motoristov. Jednoducho povedané, Babiš sa bude usilovať uhrať to tak, že sa bude snažiť zbaviť zodpovednosti. Uvidíme však, čo sa stane, ak Pavel Turka odmietne. Možno sa potom Babiš pridá k hlave štátu s tým, že zástupca Motoristov nie je vhodným kandidátom na ministra zahraničných vecí.Čítajte viac Babiš oznámil vládu s Motoristami a okamurovcami. Vytlačia z nej škandály Turka?
Ako je to v tejto chvíli? Myslí si Babiš, že Turek môže riadiť rezort diplomacie?
Som presvedčený o tom, že Babiš považuje Turka za absolútne nevhodného kandidáta a predpokladá, že by mu v zahraničí robil len hanbu. Kdekoľvek predstaviteľ Motoristov pôjde, tam sa budú riešiť jeho nacistické a rasistické prejavy. Babišovi by to určite nepomohlo a on to dobre vie. Ale, samozrejme, v tomto momente držia Motoristi lídra ANO v šachu. Ako som už vravel, volebná matematika je jasná. Babiš Motoristov potrebuje na zloženie väčšinovej vlády a bez nich by mu aj hrozilo, že ho snemovňa vydá na trestné stíhanie.
Podľa nášho názoru nedošlo k žiadnej systémovej zmene takého charakteru, ktorá by si vyžadovala prehodnotenie typu, účelu alebo veľkosti Armády Českej republiky. Budeme podporovať diplomatické kroky vedúce k skončeniu vojny na Ukrajine a eliminácii rizík vojny v Európe. To sú dve vety z navrhnutého programového vyhlásenia vznikajúcej vlády. V dokumente sa ani raz nespomína Rusko, ktoré svojou veľkou inváziou určite systémovo zmenilo bezpečnostnú situáciu v Európe. Aký postoj zaujme Babišova vláda k agresii režimu Vladimira Putina proti Ukrajine?
Budúci premiér sa to, ľudovo povedané, usiluje hrať na obe strany. Ak chce mať Babiš vládu, musí vyjsť v ústrety prezidentovi Pavlovi. Hlava štátu jasne povedala, že ak bude nový kabinet spochybňovať české bezpečnostné záväzky, bude s tým mať veľký problém. Preto do programového vyhlásenia koalícia napísala, že krajina zostane ukotvená v NATO a Európskej únii. Ale zároveň sú tam nejasné formulácie tohto typu, ktoré ste práve uviedli – teda že armáda nepotrebuje žiadnu radikálnu zmenu alebo že vojna na Ukrajine sa má riešiť diplomaticky. To je jasný ústupok najmä SPD, ktorá mala vo svojom programe ešte oveľa radikálnejšie kroky. Programové vyhlásenie bolo napísané všeobecným spôsobom, aby bol aj vlk sýty, aj koza celá. V zásade si však myslím, že v oblastiach obrany, bezpečnosti a zahraničnej politiky bude Babišova vláda mnohé veci riešiť pragmaticky.Čítajte viac Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
Včera bol na pracovnej návšteve Česka slovenský prezident Peter Pellegrini. Stretol sa so svojím náprotivkom Petrom Pavlom aj s Andrejom Babišom. Určite sa dajú očakávať intenzívnejšie vzťahy medzi Prahou a Bratislavou ako počas končiacej vlády Petra Fialu. Bude sa Babiš usilovať politicky oživiť aj visegrádsku štvorku?
Čo sa týka Slovenska, vzťahy sa pravdepodobne prehĺbia. Nová česká vláda si bude rozumieť s kabinetom Roberta Fica, hoci možno nie úplne vo všetkom. Babiš sa z čisto pragmatických dôvodov napríklad nepotrebuje príliš radikálne vyjadrovať k vojne na Ukrajine. Česko sa už pred šiestimi mesiacmi kompletne odstrihlo od ruských dodávok plynu a ropy, takže Praha nie je od Moskvy vôbec závislá. Ale, samozrejme, vlády v Česku a na Slovensku sa budú snažiť vytvoriť zdanie, že je vlastne všetko v poriadku. Keď hovoríme o V4, problém je v tom, že toto zoskupenie sa volá visegrádska štvorka – ale štvorku nemôžete robiť s trojkou. Poľsko nemá takmer vôbec žiadny záujem o oživovanie visegrádskej spolupráce a momentálne sa angažuje najmä vo Weimarskom trojuholníku s Francúzskom a Nemeckom, pričom na čele vlády vo Varšave je liberálnejšie naladený Donald Tusk. Myslím si, že ani na prezidentskej úrovni sa od V4 nedá príliš veľa očakávať. Český prezident je úplne z iného cesta než slovenský, maďarský a poľský.