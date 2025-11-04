EÚ chváli pokrok Ukrajiny v reformách a posiela ďalších 1,8 miliardy eur. Brusel však žiada rýchlejšie tempo zmien

Pokrok v reformách
Ukrajina pokročila v kľúčových reformách a zvyšné prístupové kapitoly by sa mohli otvoriť do konca tohto roka. Vo svojej pravidelnej hodnotiacej správe o pokroku jednotlivých kandidátov na členstvo v EÚ to dnes uviedla Európska komisia. Správu privítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská vláda už skôr naznačila, že jej cieľom je uzavrieť prístupové rokovania do konca roka 2028.
Komisia je pripravená tento – podľa nej ambiciózny – cieľ podporovať, avšak na jeho dosiahnutie je podľa exekutívy Únie potrebné urýchliť tempo reforiem, najmä v oblasti právneho štátu.
„Sme viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní premeniť rozšírenie EÚ na skutočnosť,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Väčšia únia podľa nej znamená silnejšiu a vplyvnejšiu Európu na globálnej scéne. Zdôraznila však, že rozširovací proces zostane založený na zásluhách.
„Poskytujeme konkrétne odporúčania všetkým našim partnerom. A všetkým im hovoríme: Pristúpenie k EÚ je jedinečnou ponukou – prísľubom mieru, prosperity a solidarity. So správnymi reformami a silnou politickou vôľou môžete všetci túto príležitosť využiť,“ dodala.Čítajte viac Pokrovsk odoláva Rusom už viac ako rok. Ubránia ho Ukrajinci?
Ukrajina prešla skríningom
Ukrajina oficiálne začala rozhovory o svojom pristúpení k Európskej únii v júni 2024 počas belgického predsedníctva, viac ako dva roky po začiatku ruskej invázie. Následne prebehol takzvaný skríning, teda posudzovanie súladu ukrajinskej legislatívy s právom EÚ.
„Napriek pokračujúcej agresii je Ukrajina aj naďalej pevne odhodlaná pokračovať vo svojej ceste k pristúpeniu k EÚ, úspešne dokončila proces skríningu a pokročila v kľúčových reformách,“ uviedla dnes Európska komisia.
Skríning bol nevyhnutným predpokladom na otvorenie takzvaných klastrov, ktoré vždy zahŕňajú niekoľko prístupových kapitol. Tematických klastrov je celkovo šesť. Prvý, tzv. základný, zahŕňa oblasť súdnictva a základných práv či spravodlivosti, slobôd a bezpečnosti.
Druhý sa týka vnútorného trhu, tretí konkurencieschopnosti a rastu, štvrtý životného prostredia, energetiky a dopravy, piaty poľnohospodárstva a súdržnosti a šiesty vonkajších vzťahov vrátane zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.
Podľa komisie Ukrajina splnila podmienky na otvorenie prvého, druhého a šiesteho klastra. Exekutíva Únie očakáva, že Kyjev čoskoro splní aj podmienky na otvorenie zvyšných prístupových kapitol, čo by sa mohlo stať do konca tohto roka.
Varšava dúfala, že počas svojho predsedníctva v prvej polovici roka 2025 sa podarí otvoriť prvé kapitoly prístupových rokovaní, no zatiaľ sa tak nestalo. Na otvorenie každej skupiny kapitol je totiž potrebná jednomyseľnosť všetkých členských štátov. S cestou Ukrajiny do EÚ stále nesúhlasí Maďarsko.
„Očakávame, že rozhodný postup Európskej únie prekoná všetky umelé prekážky pre silnú a zjednotenú Európu,“ napísal prezident Zelenskyj v reakcii na správu komisie. „Toto doteraz najlepšie hodnotenie dokazuje, že Ukrajina pokračuje v reformách a premieňa sa podľa európskych štandardov, hoci sa bránime ruskej agresii,“ dodal.
Riziká v boji proti korupcii
Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová dnes pri predstavovaní hodnotiacej správy v Európskom parlamente ocenila úsilie Kyjeva o vykonávanie reforiem počas vojny. Zároveň však poukázala na pretrvávajúce obavy týkajúce sa protikorupčných reforiem.
Európska komisia už skôr kritizovala ukrajinskú vládu za oslabovanie nezávislosti protikorupčných agentúr, čo viedlo aj k viacerým protestom. Ukrajinský parlament následne niektoré zmeny vzal späť.
„Uprostred výziev spôsobených ruskou agresiou Ukrajina preukázala svoj záväzok k ceste do EÚ,“ povedala Kosová europoslancom. „Bude nevyhnutné udržať si túto dynamiku a zabrániť akémukoľvek riziku poľavovania, najmä v oblasti boja proti korupcii,“ dodala.Čítajte viac Po rafinériách horia už aj rozvodne a teplárne. Státisíce Rusov pociťujú masívne výpadky
Ocenenie aj pre Moldavsko
Ocenenie sa v hodnotiacej správe dostalo aj Moldavsku. „Tvárou v tvár neustálym hybridným hrozbám a pokusom o destabilizáciu krajiny Moldavsko výrazne pokročilo na svojej ceste k pristúpeniu a úspešne dokončilo proces skríningu,“ uviedla komisia.
Rovnako ako Ukrajina, aj Moldavsko splnilo podmienky na otvorenie troch klastrov, pričom zvyšné by mohli byť splnené do konca roka. „Moldavská vláda signalizovala svoj cieľ predbežne uzavrieť prístupové rokovania do začiatku roka 2028. Komisia je odhodlaná tento cieľ, ktorý je ambiciózny, ale dosiahnuteľný, podporiť – za predpokladu, že Moldavsko urýchli súčasné tempo reforiem,“ dodala exekutíva Únie.
Ďalšia finančná pomoc
Rada Európskej únie zároveň schválila piatu platbu pre Ukrajinu vo výške 1,8 miliardy eur z tzv. ukrajinskej facility – nástroja finančnej pomoci, ktorý má krajine pomôcť udržať makrofinančnú stabilitu, reformovať verejnú správu a pripraviť sa na obnovu po vojne.
Podľa vyhlásenia Rady EÚ Kyjev pokračuje v reformách, ktorými únia podmienila vyplácanie financií. „Táto suma odráža úspešné splnenie deviatich krokov požadovaných pre piatu platbu a jedného zostávajúceho kroku zo štvrtej platby,“ uviedla Rada.Čítajte viac Katar kvôli smernici hrozí stopnutím dodávok LNG do EÚ, americký ropný gigant hovorí o odchode
Schválenie ďalšej pravidelnej štvrťročnej platby reflektuje reformy napríklad v oblasti súdnictva, boja proti korupcii, finančných trhov, miestnej samosprávy či energetickej politiky.
Ukrajinská facilita vstúpila do platnosti 1. marca 2024 a má podporiť obnovu a modernizáciu krajiny v rokoch 2024 až 2027. Prostredníctvom tohto nástroja môže Ukrajina získať až 50 miliárd eur v grantoch a pôžičkách. Doteraz Kyjev získal už viac ako 22 miliárd eur.