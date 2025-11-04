Pravda Správy Svet Hamas tvrdí, že našiel telo ďalšieho izraelského rukojemníka, chystá sa ho odovzdať

Vojenské krídlo palestínskeho hnutia Hamas dnes oznámilo, že našlo telo ďalšieho izraelského rukojemníka. Uviedla to agentúra Reuters. Podľa Hamasu ide o izraelského vojaka. Hamas chystá jeho odovzdanie Izraelu, s čím počíta dohoda o prímerí. Nie je však jasné, kedy sa tak stane. Z 28 tiel, ktoré malo teroristické hnutie odovzdať, ich chýba osem.

04.11.2025 15:01
To, že Hamas neodovzdal všetky telá mŕtvych rukojemníkov, Izrael kritizuje ako porušenie dohody o prímerí. Hamas však tvrdí, že má problémy s určením polohy a vyzdvihnutím niektorých tiel v troskách v Pásme Gazy.

Podľa dohody z tohtoročného októbra mal Hamas odovzdať 20 živých a 28 mŕtvych rukojemníkov Izraelu. Živých rukojemníkov prepustil, v prípade mŕtvych odovzdal 20 tiel. Zvyšných osem tiel sú poslední rukojemníci unesení Hamasom a jeho spojencami pri útoku zo 7. októbra 2022. Podľa izraelských úradov Hamas zavliekol z Izraela pri útoku 251 ľudí. Väčšina z nich sa vrátila domov nažive v rámci dohôd medzi Izraelom a palestínskym hnutím.

