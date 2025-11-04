Hamas tvrdí, že našiel telo ďalšieho izraelského rukojemníka, chystá sa ho odovzdať

To, že Hamas neodovzdal všetky telá mŕtvych rukojemníkov, Izrael kritizuje ako porušenie dohody o prímerí. Hamas však tvrdí, že má problémy s určením polohy a vyzdvihnutím niektorých tiel v troskách v Pásme Gazy.
Podľa dohody z tohtoročného októbra mal Hamas odovzdať 20 živých a 28 mŕtvych rukojemníkov Izraelu. Živých rukojemníkov prepustil, v prípade mŕtvych odovzdal 20 tiel. Zvyšných osem tiel sú poslední rukojemníci unesení Hamasom a jeho spojencami pri útoku zo 7. októbra 2022. Podľa izraelských úradov Hamas zavliekol z Izraela pri útoku 251 ľudí. Väčšina z nich sa vrátila domov nažive v rámci dohôd medzi Izraelom a palestínskym hnutím.