Okamurovci: blázon a darebák? Dvaja českí poslanci sa nenávidia, hoci sú bratia

Okamurovci sedeli vedľa seba, pretože to vyplynulo zo zasadacieho poriadku na prvom zasadnutí dolnej komory parlamentu. Poslancov zoradili podľa abecedy. Zo zverejnených televíznych záberov sa zdalo, že sa medzi nimi dvoma vôbec nič nezmenilo: diváci si nemohli všimnúť, že by spolu prehodili nejaké vety.
Po nedávnych voľbách si Okamurovci vymenili politické pozície: z 58-ročného Hayata sa stal opozičný poslanec, naopak, 53-ročný Tomio na základe koaličnej zmluvy bude novým predsedom Poslaneckej snemovne. A prečo sa nenávidia? Medzi ich hodnotami a politickými postojmi existuje priepastný rozdiel.
Hayato označuje Tomia za darebáka, ktorý ako bábka slúži záujmom ruského lídra Vladimira Putina. Názor na mladšieho brata zvlášť súvisí s jeho častou kritikou na adresu Ukrajiny, ktorú, naopak, starší z Okamurovcov jednoznačne podporuje. Hayato je presvedčený o tom, že Tomio plní úlohy oslabiť a rozložiť Európsku úniu. Faktom je, že šéf krajne pravicovej Slobody a priamej demokracie (SPD) je silný odporca členstva Českej republiky v EÚ a rád by vystúpil aj z NATO. Po vstupe do koaličnej vlády však vyhlásil, že ustupuje od snahy, aby Česi rozhodovali v referende o odchode z oboch organizácií.
Tomio v kritike Hayata nijako nezaostáva: „Vykresľuje svojho brata ako ‚regulárneho blázna‘, ktorý sa cez jeho meno vyšplhal do politiky, pretože si tým riešil svoje finančné problémy,“ poznamenal server Seznam Zprávy. Spravodajský portál poukázal aj na to, že obaja sú celkom odlišné povahy: „Tomio hovorí rýchlo a kričí. Hayato rozpráva rozvláčne a potichu.“ Mimochodom, o Hayatovi je známe, že ako hlboko veriaci kresťan zvykne rozdávať sväté obrázky.
České médiá pripomínajú, že obaja bratia sa neradi o sebe vyjadrujú. Keď sa však občas predsa len ozvú, neberú si servítku pred ústa. „Môj brat Tomio dlhé roky pustošil českú spoločnosť. Spochybňoval naše ukotvenie v EÚ a dokonca aj v NATO, v podstate sa viezol na vlne prokremeľských dezinformácií,“ povedal Hayato podľa serveru Aktuálně. Zároveň podčiarkol, že v širokej rodine sa nenájde nikto, kto odovzdal svoj hlas vo voľbách Tomiovi.
Mladší z bratov sa nelichotivo vyjadril napríklad pred štyrmi rokmi, keď voliči prvýkrát zvolili Hayata za člena Poslaneckej snemovne. „Keby som ja nevytvoril to známe meno, tak by si na Okamuru (jeho brata) nikto nespomenul," povedal vtedy pre server iDNES.
Čo sa týka skúseností z politiky, viac ich má Tomio ako Hayato. Líder SPD bol od októbra 2012 členom Senátu, čiže hornej komory parlamentu, o rok neskôr ho zvolili do Poslaneckej snemovne. Hayato oznámil svoj vstup do politiky pred desiatimi rokmi. Od prvej chvíle bolo jasné, že prichádza na scénu celkom iný Okamura: „Vyštudovaný teológ a otec štyroch detí sa angažuje v pomoci pre utečencov,“ upozornil vtedy server Seznam Zprávy. Hayato je v tomto smere protikladom Tomia, ktorý dôrazne odmieta žiadateľov o azyl v Českej republike. „Ja prichádzam s posolstvom kresťanskej demokracie,“ zdôraznil Hayato.
Starší z bratov vtedy podotkol, že sa vidia iba málokedy. V nasledujúcich rokoch sa na tom nič nezmenilo, skôr to vyzerá presne opačne. Hayato v jednom interview povedal, že Tomio neprejavuje záujem o stretnutie ani v prípade, že by nedebatovali o politike.