Rekordná smršť Putinovej armády. Ubránili sa Ukrajinci proti ruským raketám?

Rusi použili dva typy balistických riadených striel. Iskander má hmotnosť 3 800 kilogramov a dolet 500 kilometrov. Rakety tohto typu, ktoré sú umiestnené na odpaľovacích vozidlách, slúžia hlavne na ničenie pozemných cieľov. Rovnakú primárnu úlohu plnia balistické rakety Kinžal. Odlišujú sa nielen väčšou hmotnosťou (4 000 kg), ale aj výrazne dlhším doletom (2 000 km). Sú to rakety typu vzduch-zem, nosičmi sú vojenské lietadlá, ktoré majú Kinžal zavesený pod trupom.
Počas októbra Rusi útočili proti Ukrajincom s 87 strelami Iskander a 14 raketami Kinžal. Obeti agresora spôsobili vážne škody aj s prihliadnutím na fakt, že protivzdušná obrana dokázala zneškodniť len málo z nich. „Podarilo sa zlikvidovať iba štrnásť Iskanderov a dva Kinžaly,“ upozornil server Dialog.Čítajte viac Po rafinériách horia už aj rozvodne a teplárne. Státisíce Rusov pociťujú masívne výpadky
Ukrajinský vojenský expert Valerij Romanenko pre televízny kanál Espreso poznamenal, že tieto balistické rakety sa stali hlavným nástrojom ruského teroru. „Rusko využíva zraniteľnosť našej protivzdušnej obrany,“ upozornil s tým, že málo zostrelených rakiet podčiarkuje nevyhnutnosť, aby spojenci dodávali Ukrajine moderné systémy slúžiace na obranu proti takýmto útokom. Zvlášť ide o americký systém Patriot.
Podľa ukrajinskej rozviedky Rusi dokázali každý mesiac vyrobiť bezmála 70 balistických rakiet. Z pohľadu Ukrajincov zvlášť znepokojujúco vyznieva to, že v poslednom čase sa okupačným vojskám darilo vylepšiť svoje rakety. Podrobnosti konkretizoval hovorca ukrajinského vojenského letectva Jurij Ihnat v celoštátnej televízii. Poukázal na to, že ruské balistické strely je čoraz ťažšie zachytiť.
O čo ide? „Samozrejme, že je oveľa viac komplikované zlikvidovať rakety, ktoré letia po kvázibalistickej trajektórii, čo znamená, že pred priblížením sa k cieľu menia svoju trasu,“ ozrejmil Ihnat. Za ďalší problém označil to, že Rusi vystreľujú rakety z rôznych smerov, čo sťažuje efektívne fungovanie limitovaných kapacít ukrajinskej protivzdušnej obrany.
O technických úpravách ruských balistických striel sa zmienil aj denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na zistenia západných spravodajských služieb: „Modernizáciu rakiet Iskander a Kinžal urobili s chirurgickou presnosťou, aby zmiatli protivzdušnú obranu.“ Súvisí to s tým, o čo hovoril Ihnat: v záverečnej fáze letu začnú oscilovať.
Slabšiu úspešnosť pri zneškodnení ruských balistických striel Ukrajinci zaznamenali už v septembri tohto roku. Kým počas leta dokázali zostreliť viac ako tretinu z nich, naopak, počas septembra ich zlikvidovali len šesť percent.
Rusi nasadzujú balistické rakety nielen proti vojenským cieľom, ale ničia s nimi aj energetickú infraštruktúru. Na druhej strane treba povedať, že Ukrajinci im dôrazne odpovedajú vzdušnými útokmi s rovnakým zámerom: zameriavajú sa na rafinérie i ropovody, čo v Rusku vyvoláva nedostatok v zásobovaní benzínom.Čítajte viac Katar kvôli smernici hrozí stopnutím dodávok LNG do EÚ, americký ropný gigant hovorí o odchode
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno na tlačovke poukázal aj na to, že účinnosť protivzdušnej obrany v ostatnom čase znížili zmenené poveternostné podmienky. Leto vystriedala často sychravá jeseň. „Meteorológovia odhadli, že efektivita protivzdušnej obrany sa zmenšila o dvadsať až tridsať percent.“ Zelenskyj sa nazdáva, že Rusi zintenzívnili svoje útoky s balistickými raketami aj v súvislosti so zhoršujúcim sa počasím: „Čakali na daždivé, hmlisté počasie.“
Odhliadnuc od najnovších problém s Iskandermi a Kinžalmi však Ukrajinci môžu byť relatívne spokojní s ochranou svojho vzdušného priestoru. Jeden príklad: 10. októbra čelili 465 ruským dronom a 32 raketám. Podarilo sa im zlikvidovať 420 z nich.Čítajte viac Pokrovsk odoláva Rusom už viac ako rok. Ubránia ho Ukrajinci?
Viac-menej podobne to vyzeralo o týždeň neskôr, keď Putinova armáda uskutočnila rozsiahle útoky. Ukrajinu atakovala v noci 16. októbra. Nasadila 320 dronov a takmer 40 rakiet rôzneho typu. Ukrajinci zničili bezmála 290 z nich. Na druhej strane aj tento masívny útok odhalil ich slabiny proti modernizovaným Iskanderom a Kinžalom: 28 z celkového počtu 37 rakiet boli balistické strely, z ktorých protivzdušná obrana nedokázala zasiahnuť ani jednu.