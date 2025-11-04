Zrážka dvoch vlakov si dnes v Indii vyžiadala najmenej sedem obetí

„Záchranný tím sa snaží prehľadať vlaky, aby vyslobodil ďalších cestujúcich uväznených vo vnútri,“ povedal vládny úradník agentúre AP. Podľa neho osobný vlak narazil zozadu do vlaku nákladného. Tlačová agentúra ANI zverejnila na sieti X zábery zobrazujúce následky zrážky.
Prevádzkovateľ národnej železničnej siete Indian Railways vo vyhlásení uviedol, že poskytol všetky dostupné prostriedky na pomoc pri záchrannej operácii a prevoze zranených do nemocníc. Ďalej oznámil, že sa začalo vyšetrovanie príčiny nešťastia.
Železničné nehody sú v Indii pomerne častým javom, čo súvisí s enormným vyťažením tamojšej železničnej siete, kde zhruba 14-tisíc vlakov denne prepraví až 12 miliónov cestujúcich. Hoci sa indická vláda pokúša zvýšiť bezpečnosť na železnici, ročne India priemerne zaznamená stovky podobných nehôd. Na vine je väčšinou ľudská chyba či nefunkčné signálne zariadenie.
Doteraz najhoršia železničná nehoda 21. storočia sa odohrala v júni 2023 v indickom štáte Odiša, keď zomrelo viac ako 280 ľudí pri zrážke dvoch osobných vlakov. Vyšetrovatelia po prešetrení nehody uviedli, že za kolíziu bola zodpovedná chyba elektronického signalizačného systému, ktorá spôsobila, že jeden z vlakov vošiel na zlú koľaj.