Poľsko chce zriadiť vlastný protidronový múr, na EÚ čakať nechce

Rezort obrany podľa neho tento mesiac informuje o investíciách do technológií pre detekciu, rušenie a zneškodňovanie cudzích dronov. Pôjde o časť širšieho programu protivzdušnej obrany. O konkrétnej sume sa Tomczyk nezmienil, povedal však, že cieľom je, aby najmenej polovica zákaziek pripadla poľským firmám.
V septembri poľský vzdušný priestor narušila dvadsiatka ruských dronov, ktoré nad Poľskom zostrelili bojové lietadlá NATO. Išlo o prvý takýto prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Bloomberg píše, že tento incident ukázal nedostatky v poľskej obrane, pretože jeho armáda proti pomerne lacným bezpilotným lietadlám bola nútená nasadiť drahé protilietadlové strely.
„Súhlasíme s myšlienkou posilnenia protivzdušnej obrany v rámci celej Európskej únie a sme ochotní brať do úvahy návrhy alebo riešenia zvonku, ale prioritou sú pre nás národné projekty,“ povedal Tomczyk. Dodal, že úniový protidronový múr môže poľský systém dopĺňať.
Poľské ministerstvo obrany má v úmysle protidronový štít financovať z prostriedkov z nového nástroja Európskej únie SAFE, ďalšie podrobnosti k tomu ale Tomczyk neuviedol. Vzhľadom na to, že susedí s Ruskom, Bieloruskom i Ukrajinou, Poľsko požiadalo o najväčšiu sumu z tohto programu dlhodobých nízkonákladových pôžičiek na pomoc členským štátom pri obstarávaní naliehavo potrebného vojenského vybavenia.
Varšava chce, aby prvé časti protidronového systému fungovali v priebehu troch mesiacov od zverejnenia informácií o tomto projekte. Celý by podľa nej mal byť hotový v priebehu dvoch rokov. Tomczyk povedal, že nové protidronové opatrenia budú popri systémoch stredného a ďalekého dosahu predstavovať ďalšiu vrstvu poľskej protivzdušnej obrany. Všetky tieto prvky majú poľské územie chrániť pred lietadlami, vrtuľníkmi, dronmi a strelami s plochou dráhou letu.
Tento rok v júli poľské ministerstvo obrany oznámilo, že za nákup bojových a výcvikových dronov tento rok zaplatí 200 miliónov zlotých (1,15 miliardy korún), pripomína Bloomberg.
„Spôsob, akým Rusi a Ukrajinci v súčasnosti využívajú bezpilotné zbraňové systémy, ukazuje, že posilňovanie našich schopností v tejto sfére pre nás musí byť prioritou ako vo vzduchu, tak na zemi i na mori,“ povedal poľský politik.