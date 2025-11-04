Kallasová: EÚ neurobí v prístupových rokovaniach žiadne kompromisy

Európska komisia v utorok zverejnila výročnú správu o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín. „Realistickým cieľom je pristúpenie nových krajín do Európskej Únie do roku 2030,“ uviedla Kallasová. Zároveň pozitívne zhodnotila pokrok Albánska, Moldavska, Čiernej hory a Ukrajiny. Zmiešané hodnotenie naznačila v prípade Srbska, Severného Macedónska, Kosova, Bosny a Hercegoviny či Turecka a za negatívne označila výsledky Gruzínska. „(Gruzínsko) v tejto fáze nemá žiadnu schodnú cestu do Európskej únie, pokiaľ sa podmienky dramaticky nezmenia,“ vyhlásila.
Kallasová podotkla, že otázka napredovania Moldavska a Ukrajiny vyvoláva obavy u všetkých 26 krajín okrem Maďarska blokujúceho vstup oboch štátov, ktoré „majú záujem o to, aby (prístupový) proces pokračoval“. Zdôraznila, že komisia „rokuje s predsedom Rady, aby našla spôsob, ako postupovať ďalej“.
Šéfka zahraničnej politiky Únie pripomenula, že aj situácia v Srbsku je kritická, no EÚ zostáva naďalej v kontakte s vládou i prezidentom, ktorí sľúbili, že splnia svoje záväzky, píše Guardian. Podľa Kallasovej sa Srbsko nedostane na zlú cestu tak, ako k tomu došlo v prípade Gruzínska.
Eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová ocenila pozitívny postoj štyroch krajín, ktoré „svoje ambície zladili s konkrétnymi činmi“. Podľa jej slov je Čierna Hora zároveň „najlepšie pripravenou krajinou“.