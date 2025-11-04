Wilders uznal porážku v parlamentných voľbách. Bude mať Holandsko najmladšieho premiéra v histórii?

Rob Jetten v utorok urobil prvý krok v zdĺhavom procese formovania vlády, keď vymenoval vyjednávača, ktorý bude sprostredkúvať rokovania medzi politickými stranami.
Jeho strana vo voľbách tesne porazila stranu PVV Geerta Wildersa na druhom mieste. Jettena to posunulo na cestu k tomu, aby sa stal najmladším a prvým otvorene homosexuálnym premiérom v piatej najväčšej ekonomike Európskej únie.
Náskok necelých 30 000 hlasov oproti PVV uznal aj Wilders. „Šanca, že sa to zmení, je dosť malá. Takže som pánovi Jettenovi zablahoželal k víťazstvu," povedal Wilders novinárom. „Ale povedal som, že to bude mať krátke trvanie," dodal. Sľúbil tiež, že bude Jettenovi v opozícii tŕňom v oku.
Wilders predtým na sociálnych sieťach informoval o údajných nezrovnalostiach pri sčítavaní hlasov, čo viedlo niektorých pozorovateľov k otázke, či by akceptoval výsledok volieb.
Zložitá holandská parlamentná matematika ukazuje ako najpravdepodobnejšiu možnosť širokú koalíciu, ktorá potrebuje 76 kresiel na zabezpečenie väčšiny v 150-člennom parlamente.
To by bolo možné v štvorčlennej koalícii, ktorá by spojila Jettenovu stranu D66 (26 kresiel), stredopravú CDA (18), pravicovú VVD (22) a ľavicovú skupinu Zelení/Labouristi (20). Presvedčiť však ku spolupráci VVD na pravej strane a Zelených/Labouristov na ľavej strane považuje AFP za chúlostivý proces.