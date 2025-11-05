Rusi otvoria v Mariupoli divadlo, ktoré zničila ich bomba. Je to rúhanie a obnova na kostiach, sťažujú sa Ukrajinci

Časť ruských informácií o rekonštrukcii sa dá označiť za ukážkový príklad propagandy, ktorá narába s lživými tvrdeniami. „Unikátna historická budova bola takmer úplne zničená v dôsledku výbuchu, ktorí spáchali ukrajinskí bojovníci," napísal na sociálnej sieti Telegram gubernátor anektovanej Doneckej oblasti Denis Pušilin.
Agentúra TASS, ktorá poznamenala, že obnova vstúpila do záverečnej fázy, konštatovala rovnaké pozadie zničenia divadla: „Budovu vyhodili do vzduchu 16. marca 2022 ukrajinskí nacionalisti z oddielu Azov." TASS dodala, že ruská armáda vtedy „oslobodzovala" Mariupol.
Čoskoro uplynie rok od toho, ako ruská armáda dobyla ukrajinské mesto Mariupoľ. Minister obrany Sergej Šojgu 20. mája 2022 podal hlásenie prezidentovi Vladimírovi Putinovi o "úplnom oslobodení oceliarní Azovstaľ a mesta Mariupolu". Stalo sa tak potom, čo sa posledný obrancovia vzdali.
V divadle sa krátko po vypuknutí vojny v roku 2022 skrývali civilisti pred silnejúcim ruským bombardovaním.pričom v jeho priestoroch si zriadili poľnú kuchyňu. Nakoniec sa však mnohí stali obeťami náletu. Centrálnu časť budovy zasiahla bomba, Ukrajinci tvrdili, že zabitých mohlo byť až okolo 600. Rusi, naopak, informovali iba o 12 zabitých s tým, že vinu za masaker dali príslušníkom z práporu Azov.
Keď uplynuli tri roky od skazy v Mariupoli, herečka Viera Lebedinská, ktorá teraz žije v Užhorode, opísala chvíle hrôzy v rozhovore pre Viľne radio: „Vybiehali sme von. Na schodoch ležali mŕtvoly a my sme ich prekročili. Ľudia v okolí kričali, volali o pomoc, pretože sa nemohli dostať preč." V divadle sa nachádzalo približne 1200 civilistov, veľa z nich zostalo zasypaných v podzemných priestoroch. V budove sa skrývali aj najmenší obyvatelia Mariupolu. Bomba sa nevyhla divadlu napriek tomu, že dospelí pred ním na dlažbu napísali výrazné slovo DETI.Čítajte aj Pluk Azov vracia tvrdý úder. Rusi pociťujú ich pomstu za peklo v Mariupole
Členovia exilového magistrátu Mariupolu označili chystané znovuotvorenie divadla za rúhanie a celú rekonštrukciu za obnovu na kostiach. „Miesto, ktoré sa stalo dejiskom jedného z najväčších vojnových zločinov, Rusi menia na miesto pre ruské činoherné predstavenia a koncerty," napísal magistrát na Telegrame. „Je to pokus Kremľa pozametať stopy zločinu," citovala agentúra UNIAN ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ak Rusom pôjde všetko podľa plánu, zrejme v období ich novoročných sviatkov sa dostanú do mariupolskej činohry prví diváci. Predpokladá sa, že uvidia diela Alexandra Puškina a Antona Čechova.
Boje o Mariupol trvali do polovice mája 2022. Rusi sa pustili do obnovy divadla v januári 2023. Pušilin informoval, že s ňou pomáhajú aj reštaurátori z Petrohradu, ktorý je družobným mestom. Čo sa týka hercov a herečiek, problém sa určite nevyskytne: až 80 percent členov činohry sa totiž na jar 2022 zmierilo s okupáciou alebo ju vyslovene privítalo. Odvtedy účinkujú dočasne v miestnom Dome pionierov a dokonca aj jazdia vystupovať do Ruskej federácie.
Počiatky činohry v Mariupoli sa datujú do polovice 19. storočia. Budovu súčasného divadla slávnostne otvorili v novembri 1960. Stavebné práce trvali bezmála takmer päť rokov. Divadlo postavili v štýle sovietskeho klasicizmu.Čítajte viac Pozrite si fotky roka: V súťaži World Press Photo zvíťazil záber z pôrodnice v Mariupole
Hŕstka bývalých hercov a herečiek, ktorí žijú v Užhorode, vytvorili nový umelecký súbor. Štyroch umelcov, ktorí prišli z Mariupolu doplnilo približne 30 nových kolegov a kolegýň z branže.