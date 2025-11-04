Putin: Rusko nikoho neohrozuje, jadrový potenciál rozvíja ako iné štáty

„Naša krajina nikoho neohrozuje,“ povedal Putin. „Rusko rovnako ako iné jadrové štáty rozvíja svoj jadrový potenciál, rozvíja svoj strategický potenciál,“ uviedol tiež a dodal, že ide o projekty, ktoré Rusko oznamovalo už dávno.
Kremeľ koncom októbra ohlásil úspešný test strely Burevestnik s atómovým pohonom, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu, a tiež skúšku podvodnej zbrane Poseidón, ktorá má podľa Moskvy aj atómový pohon a tiež môže niesť jadrovú nálož.
Krátko po tomto ruskom oznámení americký prezident Donald Trump povedal, že nariadil obnoviť testy amerických jadrových zbraní, rovnako ako to robia ostatné jadrové mocnosti.
Putin tiež povedal, že už beží sériová výroba rakiet Orešnik, ktoré údajne môžu dosahovať rýchlosť približne 13-tisíc kilometrov za hodinu. Ruská armáda túto zbraň so šiestimi hlavicami prvýkrát použila vlani v novembri pri útoku na ukrajinské Dnipro v rámci takzvanej špeciálnej operácie. Tak Moskva nazýva inváziu na Ukrajinu.Čítajte viac Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?