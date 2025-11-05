Pravda Správy Svet Tragický požiar v domove pre seniorov v Tuzle. Zahynulo desať ľudí, ďalší sú zranení

Desať ľudí zomrelo a ďalšie dve desiatky utrpeli zranenia pri požiari, ktorý v utorok večer vypukol v domove pre seniorov v bosnianskom meste Tuzla. S odvolaním sa na samotné zariadenie to v noci na dnes napísala agentúra AFP. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Miestne médiá predtým informovali o požiari v horných poschodiach budovy zariadenia pre seniorov a o niekoľkých obetiach nešťastia.

05.11.2025 06:10
bosna, domov seniroov požiar Foto:
V utorok neskoro večer vypukol v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny požiar.
Požiar vypukol v utorok okolo 20.45 h SEČ a na miesto zamierili hasiči, policajti a zdravotnícki záchranári. Asi po hodine hasiči požiar uhasili, cituje agentúra Reuters miestne médiá.

„Bohužiaľ… desať obyvateľov zomrelo a asi dvadsať ich bolo zranených,“ uviedlo medzičasom vo svojom vyhlásení zariadenie, ktoré AFP označuje ako opatrovateľský dom. Bosnianske médiá alebo agentúry Reuters a AP ho označujú ako domov pre seniorov.

Podľa informácií miestneho zdravotníckeho zariadenia sa niektorí ľudia pri požiari nadýchali dymu a priotrávili sa oxidom uhoľnatým.

O desiatke mŕtvych informuje aj bosniansky server Dnevni avaz, ktorý zverejnil zábery z miesta. Je na nich vidieť niekoľkoposchodovú budovu a ako z jedného z vyšších poschodí šľahajú plamene, na iných záberoch sa z neho valí dym. Na ďalšom videu sú vidieť záchranári, ako vynášajú z budovy zranených.

Tuzla sa nachádza na severovýchode Bosny a Hercegoviny.

