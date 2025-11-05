Tragický požiar v domove pre seniorov v Tuzle. Zahynulo desať ľudí, ďalší sú zranení

Požiar vypukol v utorok okolo 20.45 h SEČ a na miesto zamierili hasiči, policajti a zdravotnícki záchranári. Asi po hodine hasiči požiar uhasili, cituje agentúra Reuters miestne médiá.
„Bohužiaľ… desať obyvateľov zomrelo a asi dvadsať ich bolo zranených,“ uviedlo medzičasom vo svojom vyhlásení zariadenie, ktoré AFP označuje ako opatrovateľský dom. Bosnianske médiá alebo agentúry Reuters a AP ho označujú ako domov pre seniorov.
Podľa informácií miestneho zdravotníckeho zariadenia sa niektorí ľudia pri požiari nadýchali dymu a priotrávili sa oxidom uhoľnatým.
O desiatke mŕtvych informuje aj bosniansky server Dnevni avaz, ktorý zverejnil zábery z miesta. Je na nich vidieť niekoľkoposchodovú budovu a ako z jedného z vyšších poschodí šľahajú plamene, na iných záberoch sa z neho valí dym. Na ďalšom videu sú vidieť záchranári, ako vynášajú z budovy zranených.
Tuzla sa nachádza na severovýchode Bosny a Hercegoviny.