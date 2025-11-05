ONLINE: Zelenskému v Pokrovsku hovorili o stabilizácii. DeepState píše o kritickej situácii mesta a odrezanom Myrnohrade

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 351 dní
6:30 Ruské a ukrajinské jednotky v utorok zvádzali boje v ruinách Pokrovska, dopravného a logistického centra na východe Ukrajiny, ktoré sa Moskva snaží dobyť už viac ako rok, píše agentúra Reuters. Ukrajinská armáda uviedla, že v časti mesta, ktorá bola kľúčová pre logistiku frontovej línie Kyjeva, prebiehajú prudké boje. Informovala, že tam dorazili ďalšie špeciálne jednotky a posielajú sa ďalšie zbrane a vybavenie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uviedol, že deň strávil návštevou vojakov neďaleko Pokrovska a v blízkych oblastiach vrátane Dobropilie, kde ukrajinské sily vykonávajú protiofenzívu proti ruským jednotkám. Zelenskij uviedol, že vojenskí velitelia ho informovali o „stabilizácii obrannej línie a koordinácii so susednými jednotkami“. Zároveň ukrajinský prezident vyznamenával vojakov, okrem iného aj príslušníkom Mďarových vtákov, dronovej jednotky.
„Ruská armáda bola opäť raz nútená posunúť termíny, ktoré si sama stanovila na dobytie Pokrovska a Dobropilie. A každá ruská strata prispieva k našej schopnosti brániť náš štát, náš ľud, našu nezávislosť,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
„Vojaci informovali o situácii v oblasti Pokrovska, o stabilizácii obrannej línie a o koordinácii so susednými jednotkami. Nepriateľ naďalej zintenzívňuje svoje úsilie a vykonáva útoky v Pokrovsku. Zamerali sme sa na posilnenie našej obrany a zabezpečenie toho, aby naši bojovníci mali všetko potrebné,“ dodal.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho vojaci vyčistili 35 budov od ukrajinských jednotiek. Taktiež uviedlo, že ruské sily vyvíjajú tlak na obkľúčených Ukrajincov neďaleko mesta Kupjansk v Charkovskej oblasti, asi 160 km severne.
Agentúra Reuters nedokázala overiť správy z bojiska z žiadnej strany.
DeepState, ukrajinský projekt, ktorý mapuje frontovú líniu na základe overených obrázkov z otvorených zdrojov, v utorok uviedol, že ruské sily sa pretlačili ďalej do Pokrovska a jeho okolia, hoci väčšina z mesta bola stále zobrazená v šedej farbe, mimo pevnej kontroly oboch strán. V aktualizácii zverejnenej v utorok večer DeepState uviedol: „Situácia zostáva kritická“.
Uviedol, že existujú okresy Pokrovska, kde sa ruské sily zakopávajú a budujú si pozície. Podľa DeepState už nie je možné zadržať ruské jednotky na juhu mesta a pravdepodobne bola stratená aj najmenej jedna blízka osada.
Pokrovsk mal pred vojnou približne 60 000 obyvateľov, ale väčšina civilistov už dávno utiekla. Jeho dobytie by mohlo Moskve poskytnúť platformu na postup smerom ku Kramatorsku a Slovjansku, dvom najväčším zostávajúcim mestám v Doneckej oblasti kontrolovaným Ukrajinou, ktoré chce Rusko dobyť v plnom rozsahu.
Ruský vojenský bloger Rybar v utorok uviedol, že kontrola Moskvy nad Pokrovskom sa postupne rozširuje, ale „úplné vyčistenie mesta je stále ďaleko“. Ukrajinci zase tvrdia, že ich jednotkám sa pri Pokrovsku podarilo čiastočne zatlačiť nepriateľa a vytvoriť logistický koridor.
Situácia v meste zostáva podľa DeepState kritická, napísala agentúra Unian. Ohrozený je aj Myrnohrad.
„Ak v kontexte Pokrovska hovoríme o pohltení mesta, potom je Myrnohrad jednoducho odrezaný od vonkajšieho sveta a jeho strata bude najbolestivejšia zo všetkých veľkých miest, pretože bude obsadený bez toho, aby si tam vybudovali riadne oporné body,“ uvádza sa vo vyhlásení Deep State.
Analytici DeepState napísali, že nepriateľ sa tiež pokúša prevziať kontrolu nad oblasťou medzi Pokrovskom a Grišinom, „a zároveň sa snaží preniknúť do Grišina“. Medzitým špeciálne jednotky aktívne vykonávajú čistiace operácie, pretože ide o kľúčovú logistickú oblasť pre Pokrovsk.
„Toto všetko však nerieši hlavný problém – blokovanie nepriateľa na južnom okraji, aby sa zabránilo infiltrácii do mesta. A vzhľadom na to, že (nepriateľ) si tam už buduje pozície a preberá kontrolu nad terénom, táto príležitosť je v podstate stratená“.
Hovorca Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny major Andrij Kovaľov pre agentúru Unian uviedol, že v aglomerácii Pokrovsk-Myrnohrad nie sú obkľúčené žiadne jednotky Ukrajinských obranných síl.
Poznamenal, že jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny robia všetko pre to, aby zabezpečili logistiku.
Kovaľov zároveň poznamenal, že situácia v Pokrovsku je zložitá. V súčasnosti však prebieha komplexná operácia na identifikáciu nepriateľských síl v mestskej oblasti. Ukrajinskí vojaci likvidujú a vyháňajú ruských okupantov z Pokrovska, tvrdí.