Lietadlo spoločnosti UPS sa zrútilo krátko po štarte, po náraze explodovalo. Obete hlásia aj zo zeme

Lietadlo McDonnell-Douglas MD-11 spoločnosti UPS podľa FAA havarovalo v utorok okolo 17:15 (23:15 SEČ). Po vzlete z medzinárodného letiska Muhammada Aliho mal stroj pokračovať do Honolulu na Havaji. Príčina havárie nie je v súčasnosti známa.
Skoršie informácie hovorili o troch mŕtvych a jedenástich zranených. Počty obetí pritom môžu podľa Besheara ďalej narastať. Stav členov posádky lietadla podľa neho nie je v súčasnosti známy.
Agentúra AP upozorňuje na zábery, ktoré haváriu lietadla zachytili. Je na nich okrem iného vidieť, ako lietadlo po náraze do zeme exploduje. AFP si všíma, že na videu je zrejme vidieť, ako horí ľavý motor lietadla pri pokuse o vzlet. Na mieste vypukol obrovský požiar a na ďalších záberoch bol vidieť stúpať rozsiahly oblak dymu. Letecké zábery z miesta nešťastia ukázali horiace plochy v blízkosti letiska.
Polícia vyzvala verejnosť, aby sa k miestu nepribližovala a úrady na ľudí z okolia apelovali, aby vyhľadali úkryt. „Stále je to veľmi nebezpečná situácia s rôznymi horľavinami alebo potenciálne výbušnými materiálmi,“ uviedol Beshear. Podľa starostu mesta Craiga Greenberga obavy vyvoláva palivo, ktoré bolo v lietadle.
Stanica CNN na svojom webe píše, že havária postihla na zemi dva podniky. Podľa guvernéra je „pomerne priamo“ zasiahnutý podnik nazvaný Kentucky Petroleum Recycling a postihnutý je tiež neďaleký podnik s autodielmi. Podľa guvernéra prišiel závod spoločnosti Ford Motor, ktorý sa nachádza neďaleko havárie, o dodávky prúdu, hoci ho lietadlo priamo nezasiahlo.
Samotná spoločnosť UPS oznámila, že jedno z jej lietadiel malo v Louisville nehodu. Na danom letisku sídli UPS Worldport, teda globálne stredisko pre leteckú nákladnú dopravu tejto americkej odosielateľskej firmy, poznamenal Reuters. Centrum podľa agentúry AP zamestnáva tisícky pracovníkov, denne vybaví 300 letov.
Letisko Muhammada Aliho v Louisville medzičasom dočasne prerušilo všetky lety a spoločnosť UPS zastavila triedenie balíkov vo svojom tamojšom zariadení, podotkla AFP.