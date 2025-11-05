Útok na loď v Tichom oceáne si podľa Hegsetha vyžiadal dve obete

„Spravodajské služby potvrdili, že loď bola zapojená do nelegálneho pašovania drog, plavila sa po známej trase pašovania drog a prevážala drogy. Útok bol vykonaný v medzinárodných vodách vo východnej časti Tichého oceánu,“ uviedol Hegseth v príspevku na platforme X.
„Nájdeme a zničíme KAŽDÉ plavidlo, ktoré má v úmysle pašovať drogy do Ameriky, aby otrávilo našich občanov. Ochrana vlasti je našou NAJVYŠŠOU prioritou,“ dodal minister.
Spojené štáty spustili začiatkom septembra vojenskú operáciu, v rámci ktorej zaútočili na viacero plavidiel v Karibiku a v Tichom oceáne pri pobreží Južnej Ameriky, ktoré boli údajne zapojené do prevážania narkotík. Pri zásahoch zabili desiatky ľudí.
USA v Karibiku v posledných mesiacoch takisto posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. Do vôd v blízkosti Latinskej Ameriky nasadili aj údernú skupinu na čele s lietadlovou loď USS Gerald R. Ford.
Ministerstvo obrany zatiaľ nevysvetlilo, prečo je takáto palebná sila potrebná pre operácie, ktorých deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie Spojených štátov.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa navyše tvrdí, že jeho venezuelský náprotivok Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu, a vypísala odmenu 50 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zatknutiu. Maduro tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.
Vojenskú prítomnosť USA v Karibiku v utorok kritizoval aj pápež Lev XIV. Hoci má podľa neho každá krajina právo, aby jej armáda „bránila mier“, kroky Spojených štátov v tomto regióne odsúdil.
„V tomto prípade to však vyzerá trochu inak. Zvyšuje to napätie,“ povedal 70-ročný pápež v súvislosti so správami o amerických lodiach, ktoré sa „stále viac približujú k pobrežiu Venezuely“. „Myslím si, že násilím nevyhráme. Treba hľadať dialóg,“ dodal.