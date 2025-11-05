Ukrajinci zaútočili na štáb elitnej ruskej jednotky. Dôstojníci sú mŕtvi, tvrdia. Ide o najmodernejšiu zložku armády

„V polozrútenej budove okupovanej Avdijivky v Doneckej oblasti bojovníci HUR Ministerstva obrany Ukrajiny odhalili štáb ruských okupantov z takzvaného centra ‘Rubikon’,“ uvádza sa v stanovisku rozviedky.
Podľa HUR sa jednotka „Rubikon“ špecializuje na používanie bezpilotných systémov, vrátane bojových dronov, a patrí medzi najbojaschopnejšie štruktúry ruskej armády, do ktorej „štát agresora“ investuje značné zdroje.
Rozviedka spresnila, že po určení súradníc nepriateľského stanovišťa ukrajinskí operátori presne naviedli bezpilotné lietadlo FP-2 s bojovou hlavicou vážiacou viac ako 105 kilogramov. „V dôsledku úderu boli zlikvidovaní dôstojníci a operátori dronov ruského ‘Rubikonu’, ktorí sa v tom čase nachádzali v štábe,“ tvrdí HUR.
Rubikon, nové ruské Centrum pre pokročilé bezpilotné technológie, sa stalo hlavnou silou v rozvoji a použití dronov na fronte. Podľa ukrajinských vojakov bojujúcich pri Kosťantynivke, prítomnosť operátorov Rubikonu znamenala „zlomový bod“ v ruskej taktike používania dronov, napísal dávnejšie The New York Times (NYT).
Tieto zložky prevádzkujú rôzne typy dronov, vrátane samovražedných dronov Lancet, útočných dronov Molniya, drony s optickými vláknami, ktoré sú odolné voči rušeniu.
Podľa experta na elektronický boj Serhija „Flash" Beskrestnova Rubikon funguje pod priamym dohľadom ruského ministerstva obrany, ktoré mu zabezpečuje personál aj techniku. Rusko aktuálne vytvára päť bezpilotných oddielov Rubikonu, ktoré podporujú jednotlivé bojové zoskupenia armády v rôznych oblastiach Ukrajiny.