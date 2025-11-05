Pravda Správy Svet Ukrajinci zaútočili na štáb elitnej ruskej jednotky. Dôstojníci sú mŕtvi, tvrdia. Ide o najmodernejšiu zložku armády

Ukrajinci zaútočili na štáb elitnej ruskej jednotky. Dôstojníci sú mŕtvi, tvrdia. Ide o najmodernejšiu zložku armády

Jednotky ukrajinskej vojenskej rozviedky zlikvidovali štáb jednej z najbojaschopnejších ruských formácií s názvom „Rubikon“ v okupovanej Avdijivke. Informovalo o tom Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR).

05.11.2025 09:30
debata (29)
Ukrajinská rozviedka zničila štáb elitnej ruskej jednotky 'Rubikon'
Video
Ukrajinské spravodajské jednotky zlikvidovali štáb jednej z najbojaschopnejších ruských formácií s názvom „Rubikon“ v dočasne okupovanej Avdijivke, informovalo Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR). / Zdroj: HUR

„V polozrútenej budove okupovanej Avdijivky v Doneckej oblasti bojovníci HUR Ministerstva obrany Ukrajiny odhalili štáb ruských okupantov z takzvaného centra ‘Rubikon’,“ uvádza sa v stanovisku rozviedky.

Podľa HUR sa jednotka „Rubikon“ špecializuje na používanie bezpilotných systémov, vrátane bojových dronov, a patrí medzi najbojaschopnejšie štruktúry ruskej armády, do ktorej „štát agresora“ investuje značné zdroje.

Rozviedka spresnila, že po určení súradníc nepriateľského stanovišťa ukrajinskí operátori presne naviedli bezpilotné lietadlo FP-2 s bojovou hlavicou vážiacou viac ako 105 kilogramov. „V dôsledku úderu boli zlikvidovaní dôstojníci a operátori dronov ruského ‘Rubikonu’, ktorí sa v tom čase nachádzali v štábe,“ tvrdí HUR.

Pavučina smrti: Takto vyzerá ukrajinský les po vzostupe novej zbrane – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov
Video
Video zverejnilo koncom júna 2025 Ukrajinské ministerstvo obrany s popisom: "Takto teraz vyzerá les pri Serebryanke – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov. Len si predstavte, koľko takýchto dronov tu lieta.

Rubikon, nové ruské Centrum pre pokročilé bezpilotné technológie, sa stalo hlavnou silou v rozvoji a použití dronov na fronte. Podľa ukrajinských vojakov bojujúcich pri Kosťantynivke, prítomnosť operátorov Rubikonu znamenala „zlomový bod“ v ruskej taktike používania dronov, napísal dávnejšie The New York Times (NYT).

Tieto zložky prevádzkujú rôzne typy dronov, vrátane samovražedných dronov Lancet, útočných dronov Molniya, drony s optickými vláknami, ktoré sú odolné voči rušeniu.

Podľa experta na elektronický boj Serhija „Flash“ Beskrestnova Rubikon funguje pod priamym dohľadom ruského ministerstva obrany, ktoré mu zabezpečuje personál aj techniku. Rusko aktuálne vytvára päť bezpilotných oddielov Rubikonu, ktoré podporujú jednotlivé bojové zoskupenia armády v rôznych oblastiach Ukrajiny.

drony, vojna na Ukrajine, vojak, zákop, zbrane Čítajte viac Od Kurska po Kosťantynivku: Rusi nasadzujú novú jednotku Rubikon. Ukrajinci hovoria o zlomovom bode
Facebook X.com 29 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #Ukrajina #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Avdijivka #Putinova vojna #HUR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"