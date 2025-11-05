Svätec alebo hriešnik? Galéria vystavuje ukrižovaného Trumpa vo väzenskej rovnošate pred popravou

Kríž vystavuje od soboty súkromná bazilejská galéria súčasného umenia Gleis4. Postava znázorňujúca Trumpa, oblečená v oranžovej väzenskej kombinéze, je čiernymi popruhmi pripútaná k vypolstrovanému krížu. AFP podotýka, že dielo môže pripomínať ukrižovanie alebo popravu smrtiacou injekciou.
„Je to desivo realistické,“ povedal Konrad Breznik, majiteľ galérie. „Keď sme ho inštalovali, priblížili sme sa k nemu a bola rozoznateľná každá vráska na koži,“ povedal. Pôvodne uvažoval o tom, že by sochu umiestnili na bazilejskej hlavnej stanici, ale nakoniec sa ocitla vo výklade na pešej zóne v centre Bazileja.
Mnoho ľudí, ktorí sa u nej zastavili, sa podľa agentúry pri pohľade na postavu predstavujúcu šéfa Bieleho domu pousmialo, nikoho nepobúrila. „Je to znamenie, že tu máme demokraciu, keď je možné vystavovať veci ako je toto,“ povedala Marit, Norka žijúca v Bazileji. Domnieva sa, že v Spojených štátoch by dielo vystavované byť nemohlo.
Breznik si myslí, že Trump by dielo mohol oceniť. „Naozaj si myslím, že Trump by sa mohol vidieť v úlohe moderného Ježiša,“ poznamenal.
Mason Storm, umelec z Londýna, ktorý skrýva svoju občiansku identitu, je známy svojimi často provokatívnymi dielami, ktoré si robia srandu z pokrytectva modernej spoločnosti, píše AFP. Na verejnosti sa objavuje v maskách a býva prirovnávaný k slávnemu streetartovému umelcovi Banksymu.