Členské štáty EÚ schválili nový klimatický cieľ na rok 2040. Slovensko aj Česko boli proti

Cieľom je stále zníženie emisií o 90 percent do roku 2040 oproti roku 1990, ako navrhovala Európska komisia, avšak niektoré štáty vrátane Česka si vyjednali určité ústupky. Česko v súlade so svojou dlhodobou pozíciou hlasovalo proti. Na prijatie návrhu však stačila kvalifikovaná väčšina.
Predbežnú dohodu dosiahli ministri životného prostredia v noci na dnes po 18 hodinách rokovania. Nasledovala krátka pauza a formálne bola dohoda potvrdená dnes ráno. Podľa informácií ČTK hlasovali proti Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Belgicko a Bulharsko sa pri hlasovaní zdržali.
Česko na rokovaní zastupoval odchádzajúci minister Petr Hladík. Jedným z hlavných ústupkov podľa neho je, že cieľ do roku 2040 bude znížený na 85 percent za celú EÚ, bez záväzných dielov pre jednotlivé štáty. „Až päť percent redukcie emisií bude možné naplniť pomocou medzinárodných kreditov z tretích krajín – výhoda pre české firmy investujúce do čistých projektov v zahraničí,“ uviedol Hladík na sociálnej sieti X.Čítajte viac Plní EÚ svoje klimatické záväzky?
Európska komisia pritom pôvodne navrhovala len tri percentá na medzinárodné kredity, päť percent presadzovala napríklad Francúzsko či Portugalsko. Taliansko či Poľsko presadzovali dokonca desať percent. Naopak, Španielsko a Holandsko sa postavili proti ďalšiemu oslabovaniu cieľa.
Ďalší ústupok sa týka súvisiacej témy, a to spustenie systému nových emisných kvót ETS2, ktoré by sa malo odložiť o jeden rok na rok 2028. Plánovaný systém ETS2 má obchodovanie s povolenkami rozšíriť napríklad na cestnú dopravu alebo vykurovanie budov. Česko patrí do skupiny takmer dvoch desiatok krajín, ktoré žiadali zmeny systému a záruky, že obchodovanie s emisnými kvótami bude predvídateľné, povolenky prudko nezdražejú a nebudú mať negatívny dopad na občanov. Európska komisia následne navrhla zmeny v systéme.Čítajte viac Svet prekročil prvý klimatický bod zlomu. S koralmi sa stráca nádej, že Zem sa dokáže zotaviť
Oslabenie cieľa odráža odpor voči ambicióznej európskej klimatickej agende zo strany priemyslu a niektorých vlád, ktoré sú skeptické voči tomu, či si Európska únia môže dovoliť tieto opatrenia popri prioritách, ktorými sú obrana a priemysel, poznamenala agentúra Reuters.
„Nechceme zničiť ekonomiku. Nechceme zničiť klímu. Chceme zachrániť oboje zároveň,“ uviedol už v utorok pred začiatkom rokovania poľský námestník ministra pre klímu Krzysztof Bolesta.