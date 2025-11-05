Japonsko hlási rekordný počet útokov medveďov na ľudí. Proti šelmám nasadilo armádu

Operácia začala v meste Kazuno v prefektúre Akita, kde boli obyvatelia niekoľko týždňov varovaní, aby sa vyhýbali hustým lesom, ktoré mesto obklopujú, po zotmení zostávali doma a nosili so sebou zvončeky, aby odradili medveďov, ktorí by mohli hľadať potravu v blízkosti ich domovov. Práve v Akite a v neďalekej prefektúre Iwate boli zaznamenané dve tretiny všetkých medvedích útokov.
Vojaci majú pomáhať s prepravou, inštaláciou a kontrolou klietkových pascí, ktoré sa používajú na odchyt medveďov. Odstrel týchto šeliem budú naďalej vykonávať školení lovci vyzbrojení puškami na lov medveďov.
Rastúci počet medveďov, zmeny v prirodzených zdrojoch potravy spôsobené klimatickými zmenami a vyľudňovanie vidieckych oblastí vedú v Japonsku k častejším stretom ľudí s týmito šelmami. Starnúca skupina poľovníkov, na ktorú sa úrady kedysi spoliehali, je teraz preťažená. Útoky medveďov zvyčajne vrcholia v októbri a novembri, keď sa zvieratá intenzívne kŕmia pred zimným spánkom.
V posledných týždňoch medvede napadli zákazníkov v supermarkete, zaútočili na turistu čakajúceho na autobusovej zastávke blízko pamiatky zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO a zmrzačili pracovníka v kúpeľnom stredisku. Niektoré školy museli dočasne uzavrieť po tom, ako boli medvede videné, ako sa potuľujú po ich pozemkoch a v okolí.
Japonský poddruh medveďa ušatého (Ursus thibetanus japonicus), ktorý je rozšírený po väčšine japonského územia, môže vážiť až 130 kilogramov. Medveď ussurijský (Ursus arctos lasiotus), ktorý žije na severojaponskom ostrove Hokkaidó, môže vážiť až 400 kilogramov.