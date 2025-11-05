Päť ľudí zahynulo pri zrážke IC vlaku s autom v Maďarsku

Nehodu vo vozidle prežila jedna osoba, ktorú z vraku vyslobodili hasiči. Záchranári ju odviezli do nemocnice v kritickom stave. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V osobnom aute cestovalo šesť ľudí. Do záchrannej akcie nasadili profesionálnych hasičov z Nagykáty a dobrovoľných hasičov z Tápiószecső.
Železničná spoločnosť MÁV v stredu uviedla, že vodič auta porušil dopravné predpisy a na železničné priecestie vošiel napriek spusteným závorám, ktoré obišiel.
Vo vlaku neutrpel zranenia nik.