Päť ľudí zahynulo pri zrážke IC vlaku s autom v Maďarsku

Päť ľudí zahynulo v utorok večer pri zrážke vlaku Tokaj Intercity s osobným autom pri severomaďarskej stanici Szentmártonkáta.

05.11.2025 10:31
Nehodu vo vozidle prežila jedna osoba, ktorú z vraku vyslobodili hasiči. Záchranári ju odviezli do nemocnice v kritickom stave. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V osobnom aute cestovalo šesť ľudí. Do záchrannej akcie nasadili profesionálnych hasičov z Nagykáty a dobrovoľných hasičov z Tápiószecső.

Železničná spoločnosť MÁV v stredu uviedla, že vodič auta porušil dopravné predpisy a na železničné priecestie vošiel napriek spusteným závorám, ktoré obišiel.

Vo vlaku neutrpel zranenia nik.

