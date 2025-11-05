Pravda Správy Svet Zlepšenie vzťahov? USA zmierňujú sankcie voči bieloruským aerolíniám vrátane Lukašenkovho špeciálu

Ministerstvo financií USA v utorok uvoľnilo sankcie proti bieloruským aerolíniám Belavia a povolilo transakcie súvisiace s lietadlami, ktoré používa bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

05.11.2025 10:35
Po rokoch úsilia izolovať Minsk aj pomocou sankcií voči samotnému Lukašenkovi signalizuje tento krok zlepšenie vzťahov s Bieloruskom, ktoré v septembri prepustilo 52 väzňov na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minsk tak dostal prísľub zmiernenia sankcií voči štátnym aerolíniám Belavia v oblasti získavania náhradných dielov.

Sankcie voči leteckému dopravcovi Belavia v utorok oficiálne zrušil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý patrí pod ministerstvo financií USA. Úrad vydal aj všeobecné povolenie na niektoré transakcie v súvislosti s používaním Boeingu 737 vo vlastníctve bieloruskej vlády, ktorý slúžil ako prezidentský špeciál, a ďalším lietadlom, ktoré bolo súčasťou prezidentskej flotily. Povolenie sa vzťahuje aj na luxusnú helikoptéru vo vlastníctve spoločnosti Slavkalij spájanej s Lukašenkovým režimom. Bieloruský prezident ju používal na presun do svojej rezidencie na predmestí hlavného mesta Minsk.

V platnosti však naďalej zostáva rozsiahly balík sankcií, ktoré USA uvalili na Bielorusko z dôvodu zmanipulovaných prezidentských volieb v roku 2020. Ďalšími dôvodmi bolo potláčanie opozície a podporovanie Ruska, ktorému Minsk umožnil zaútočiť na Ukrajinu zo svojho územia. Sankcie sa naďalej vzťahujú aj na samotného Lukašenka a jeho rodinu, pripomína agentúra Reuters.

Trump od svojho návratu k moci vyslal do Minska niekoľko delegácií. Podľa agentúry Reuters sa minulý mesiac po čiastočnom zlepšení vzťahov s Washingtonom stretol s európskymi predstaviteľmi aj vysokopostavený bieloruský diplomat. Európski diplomati to označili za ústretový krok Bieloruska v záujme zmiernenia svojej medzinárodnej izolácie.

