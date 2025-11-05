Pravda Správy Svet Izrael vrátil do Pásma Gazy ďalších 15 tiel Palestínčanov

Izrael vrátil do Pásma Gazy ďalších 15 tiel Palestínčanov

Izrael vrátil do Pásma Gazy ďalších 15 tiel Palestínčanov, oznámila Násirova nemocnica v meste Chán Júnis. Urobil tak v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

05.11.2025 11:17
debata
Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Video
Hamas 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael zadržal 251 ľudí. Niektorých postupne prepustil, ale viacerí zomreli. Nakoniec zostalo v Gaze 48 rukojemníkov, z nich 20 živých, ktorí sa po dvoch rokoch mohli konečne zvítať so svojimi blízkymi. Zdroj: IDF

Izrael dosiaľ odovzdal 285 ostatkov Palestínčanov, pričom len menej než polovicu z nich sa podarilo identifikovať. Prácu forenzných odborníkov podľa AP sťažuje nedostatok súprav na testovanie DNA vo vojnou zničenej palestínskej enkláve. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva preto zverejňuje fotografie ostatkov na internete v nádeji, že ich rodiny zosnulých rozpoznajú.

Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Gazské ministerstvo zdravotníctva ešte v októbri uviedlo, že telá, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.

Hamas z 28 tiel rukojemníkov dosiaľ odovzdal 21. Od začiatku prímeria tvrdí, že má problém s lokalizáciou týchto tiel. Niektoré sa zrejme nachádzajú aj za tzv. žltou líniou v Gaze, kam sa stiahli izraelské jednotky.

Izrael Hamas červený kríž Čítajte viac Izrael vrátil do Gazy telá ďalších 45 Palestínčanov
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #Hamas #Pásmo Gazy
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"