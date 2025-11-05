Izrael vrátil do Pásma Gazy ďalších 15 tiel Palestínčanov

Izrael dosiaľ odovzdal 285 ostatkov Palestínčanov, pričom len menej než polovicu z nich sa podarilo identifikovať. Prácu forenzných odborníkov podľa AP sťažuje nedostatok súprav na testovanie DNA vo vojnou zničenej palestínskej enkláve. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva preto zverejňuje fotografie ostatkov na internete v nádeji, že ich rodiny zosnulých rozpoznajú.
Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Gazské ministerstvo zdravotníctva ešte v októbri uviedlo, že telá, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.
Hamas z 28 tiel rukojemníkov dosiaľ odovzdal 21. Od začiatku prímeria tvrdí, že má problém s lokalizáciou týchto tiel. Niektoré sa zrejme nachádzajú aj za tzv. žltou líniou v Gaze, kam sa stiahli izraelské jednotky.Čítajte viac Izrael vrátil do Gazy telá ďalších 45 Palestínčanov