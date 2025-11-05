Lotyšsko odkladá rozhodnutie o Istanbulskom dohovore. Verdikt padne až po voľbách

Návrh na faktické zavedenie moratória na prerokovanie návrhu zákona o odstúpení Lotyšska od Istanbulského dohovoru podporilo 53 poslancov zo strán Jednota, Progresívci, Zjednotený zoznam a Národná aliancia (NA). Proti bolo 18 poslancov zo strán Lotyšsko na prvom mieste (LPV) a Stabilita (S!), zatiaľ čo zástupcovia Zväzu zelených a farmárov, ktorí predtým odstúpenie od Istanbulského dohovoru podporovali, sa na hlasovaní nezúčastnili.
Odklad iniciovala poslankyňa strany Jednota (V) Zanda Kalniņa-Lukaševicová, ktorá navrhla rešpektovať výzvu prezidenta Edgarsa Rinkévičsa, aby sa táto otázka ponechala na ďalší parlament. Poslankyňa zdôraznila, že ročná lehota zabráni rozkolu na politickej scéne a poskytne spoločnosti čas na diskusiu o dôsledkoch možného odstúpenia.
Progresívci označili rozhodnutie parlamentu za víťazstvo občianskej spoločnosti. „Silná reakcia verejnosti a masové protesty prinútili prívržencov odstúpenia od dohovoru, aby ustúpili,“ konštatoval líder frakcie Andris Šuvajevs. „Rana reputácii Lotyšska už bola zasadená, ale aspoň sme zastavili ďalšie škody,“ dodal.
Zákon, ktorým parlament minulý piatok 30. októbra rozhodol o vystúpení Lotyšska z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), vetoval lotyšský prezident Rinkévičs začiatkom tohto týždňa.
V snahe predísť politickej destabilizácii Rinkévičs vyzval, aby sa daný návrh v parlamente prerokoval v nasledujúcom volebnom období – ide v podstate o návrh, ktorý v parlamente predložila Zanda Kalniņa-Lukaševicová.
Medzinárodné organizácie vrátane Amnesty International tento krok privítali ako signál záväzku Lotyšska plniť si svoje záväzky chrániť ženy a obete rodovo podmieneného násilia.