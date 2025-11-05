Pravda Správy Svet Stratili sme 80 percent mesta. Obrancovia Pokrovska opisujú kritickú situáciu, Putin na nich vrhá všetko

Stratili sme 80 percent mesta. Obrancovia Pokrovska opisujú kritickú situáciu, Putin na nich vrhá všetko

Podľa ukrajinských vojakov, ktorí hovorili pre nemecký denník Bild, sa situácia na fronte pri Pokrovsku v Doneckej oblasti stáva kritickou. Ruské jednotky podľa ich slov postupujú do mesta a snažia sa o úplné obkľúčenie ukrajinských síl.

05.11.2025 11:45
debata (4)
Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Ako píše Bild s odvolaním sa na zdroje z Ozbrojených síl Ukrajiny, ruské jednotky sa prebojovali na okraj Pokrovska a pokračujú v postupe smerom k jeho úplnému obkľúčeniu. Oficiálne ukrajinské zdroje naďalej uvádzajú, že mesto je „udržané“ a že ruskú armádu odrážajú, no podľa vojakov na mieste je „realita iná“.

„Putin teraz vrhá všetky sily na tento región. Situácia je mimoriadne ťažká. Stratili sme 80 percent mesta, stále bojujeme o zvyšných 20 percent, ale aj tam prehrávame. Chlapci v Mirnograde a južnejšie sú v ešte horšej situácii – sú prakticky obkľúčení,“ uviedol pre Bild vysokopostavený dôstojník OSU.

Výsadok ukrajinských špeciálnych síl v Pokrovsku
Video

„Aj keby sme dostali rozkaz na ústup, pravdepodobne by sme neprežili. Najskôr sa nikto z nás živý nedostane do Rodynského. Je lepšie zostať na pozícii a počkať, kým nás buď oslobodia, alebo zajmú,“ potvrdil ďalší vojak, ktorý sa podieľa na obrane Mirnogradu, jeho slová potvrdil.

Situácia pripomína bitku o Bachmut

Podľa Bildu mnohí vojaci prirovnávajú dianie pri Pokrovsku k obliehaniu Bachmutu, kde sa ukrajinské jednotky dlhé mesiace bránili napriek odporúčaniam na ústup.

„Áno, situácia je podobná. Hrdinsky sa bránime, tvrdíme, že Rusko je na tom horšie, než priznáva, a potom ustupujeme,“ citoval Bild ukrajinského diplomata.

Niektorí podporovatelia prezidenta Volodymyra Zelenského však podľa denníka tvrdia, že obrana Pokrovska má aj politický rozmer. Kyjev sa údajne obáva, že strata mesta by mohla byť vnímaná ako symbolická porážka vo Washingtone.

Ruská apokalypsa: mesto Časiv Jar

Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.

Fotogaléria
Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...
Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...
+5Fotografia prevzatá z videa z dronu, ktoré...

Ukrajinskí vojaci uviedli, že ruská armáda má v Pokrovsku dvojnásobnú prevahu – početnú aj vzdušnú. Ukrajina podľa nich nedokáže čeliť množstvu ruských dronov.

Najväčší problém však predstavuje zničená logistika. Ruské útoky podľa vojakov ničia zásobovacie trasy, čo sťažuje dodávky munície, techniky aj evakuáciu zranených, pripomína agentúra UNIAN.

Kritická situácia pri Pokrovsku. Ukrajinci odrazili ďalší ruský útok
Video
Ukrajinici sa pri Pokrovsku snažia udržať frontovú líniu. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
Viac na túto tému: #Rusko #Ukajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Pokrovsk #Donecká oblasť
