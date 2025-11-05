Stratili sme 80 percent mesta. Obrancovia Pokrovska opisujú kritickú situáciu, Putin na nich vrhá všetko

Ako píše Bild s odvolaním sa na zdroje z Ozbrojených síl Ukrajiny, ruské jednotky sa prebojovali na okraj Pokrovska a pokračujú v postupe smerom k jeho úplnému obkľúčeniu. Oficiálne ukrajinské zdroje naďalej uvádzajú, že mesto je „udržané“ a že ruskú armádu odrážajú, no podľa vojakov na mieste je „realita iná“.
„Putin teraz vrhá všetky sily na tento región. Situácia je mimoriadne ťažká. Stratili sme 80 percent mesta, stále bojujeme o zvyšných 20 percent, ale aj tam prehrávame. Chlapci v Mirnograde a južnejšie sú v ešte horšej situácii – sú prakticky obkľúčení,“ uviedol pre Bild vysokopostavený dôstojník OSU.
„Aj keby sme dostali rozkaz na ústup, pravdepodobne by sme neprežili. Najskôr sa nikto z nás živý nedostane do Rodynského. Je lepšie zostať na pozícii a počkať, kým nás buď oslobodia, alebo zajmú,“ potvrdil ďalší vojak, ktorý sa podieľa na obrane Mirnogradu, jeho slová potvrdil.
Situácia pripomína bitku o Bachmut
Podľa Bildu mnohí vojaci prirovnávajú dianie pri Pokrovsku k obliehaniu Bachmutu, kde sa ukrajinské jednotky dlhé mesiace bránili napriek odporúčaniam na ústup.
„Áno, situácia je podobná. Hrdinsky sa bránime, tvrdíme, že Rusko je na tom horšie, než priznáva, a potom ustupujeme,“ citoval Bild ukrajinského diplomata.
Niektorí podporovatelia prezidenta Volodymyra Zelenského však podľa denníka tvrdia, že obrana Pokrovska má aj politický rozmer. Kyjev sa údajne obáva, že strata mesta by mohla byť vnímaná ako symbolická porážka vo Washingtone.
Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.
Ukrajinskí vojaci uviedli, že ruská armáda má v Pokrovsku dvojnásobnú prevahu – početnú aj vzdušnú. Ukrajina podľa nich nedokáže čeliť množstvu ruských dronov.
Najväčší problém však predstavuje zničená logistika. Ruské útoky podľa vojakov ničia zásobovacie trasy, čo sťažuje dodávky munície, techniky aj evakuáciu zranených, pripomína agentúra UNIAN.