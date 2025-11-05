Zásah mínou i dronom a 33 dní za nepriateľskou líniou. Ukrajincom sa podarila neuveriteľná záchranná misia

Ako referuje web united24media.com, pri operácii využili pozemné robotické platformy, ktoré dokázali preniknúť hlboko za nepriateľské línie. Po šiestich neúspešných pokusoch, pri ktorých prišli o niekoľko bezpilotných vozidiel, sa siedma misia podarila. Robot prešiel celkovo 64 kilometrov, z toho 37 kilometrov na poškodenom kolese po tom, ako natrafil na mínu. Misia trvala takmer šesť hodín pri priemernej rýchlosti 13 kilometrov za hodinu.
Počas návratu bol robot napadnutý ruským dronom, ktorý naň zhodil výbušninu, no vďaka pancierovej kapsule zostal zranený vojak v bezpečí. Po dosiahnutí priateľského územia mu zdravotníci poskytli prvú pomoc a stabilizovali jeho stav.
Použitý systém bol identifikovaný ako pozemný robot MAUL, schopný dosiahnuť rýchlosť až 70 km/h a vybavený ochrannou kapsulou na evakuáciu zranených. Tento robot je postavený na podvozku ATV a poháňaný dieselovým motorom, pričom jeho cena sa pohybuje od 25 do 40-tisíc dolárov.
Ukrajinskej Národnej garde sa predtým podarilo pomocou pozemného dronu „Zmij-500“ evakuovať zraneného vojaka na 34-kilometrovej trase v rámci dvojitej misie, počas ktorej zároveň doručili zásoby na front. Dron úspešne prekonal poškodené cesty a vyhol sa nepriateľským dronom, pričom úlohu splnil bez incidentov.