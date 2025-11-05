Pravda Správy Svet Zásah mínou i dronom a 33 dní za nepriateľskou líniou. Ukrajincom sa podarila neuveriteľná záchranná misia

Zásah mínou i dronom a 33 dní za nepriateľskou líniou. Ukrajincom sa podarila neuveriteľná záchranná misia

Ukrajinské ozbrojené sily uskutočnili jedinečnú evakuačnú misiu s kódovým označením „GVER“, pri ktorej zachránili ťažko zraneného vojaka z okupovaného územia po 33 dňoch neúspešných pokusov.

05.11.2025 12:10
pozemný vojenský robot, Ukrajina, drony Foto:
Pozemný robotický systém ukrajinskej brigády Rubiž. Tamojšie ministerstvo zverejnilo fotografiu s popisom: "Keď technológia bojuje za slobodu. Robotické systémy ako tento podporujú našich vojakov a menia definíciu moderného vedenia vojny."
debata

Ako referuje web united24media.com, pri operácii využili pozemné robotické platformy, ktoré dokázali preniknúť hlboko za nepriateľské línie. Po šiestich neúspešných pokusoch, pri ktorých prišli o niekoľko bezpilotných vozidiel, sa siedma misia podarila. Robot prešiel celkovo 64 kilometrov, z toho 37 kilometrov na poškodenom kolese po tom, ako natrafil na mínu. Misia trvala takmer šesť hodín pri priemernej rýchlosti 13 kilometrov za hodinu.

Ruskí vojaci sa vzdali robotom
Video
Ruské jednotky sa prvýkrát v histórii vzdali pozemným robotickým systémom ukrajinských ozbrojených síl. Video z akcie zverejnila ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda na Facebooku. / Zdroj: Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda

Počas návratu bol robot napadnutý ruským dronom, ktorý naň zhodil výbušninu, no vďaka pancierovej kapsule zostal zranený vojak v bezpečí. Po dosiahnutí priateľského územia mu zdravotníci poskytli prvú pomoc a stabilizovali jeho stav.

Použitý systém bol identifikovaný ako pozemný robot MAUL, schopný dosiahnuť rýchlosť až 70 km/h a vybavený ochrannou kapsulou na evakuáciu zranených. Tento robot je postavený na podvozku ATV a poháňaný dieselovým motorom, pričom jeho cena sa pohybuje od 25 do 40-tisíc dolárov.

Ukrajinská Zúrivosť v nasadení: pozemný robot rozpútal peklo v Sumskej oblasti. Ruské pozície nevydržali
Video
Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti.

Ukrajinskej Národnej garde sa predtým podarilo pomocou pozemného dronu „Zmij-500“ evakuovať zraneného vojaka na 34-kilometrovej trase v rámci dvojitej misie, počas ktorej zároveň doručili zásoby na front. Dron úspešne prekonal poškodené cesty a vyhol sa nepriateľským dronom, pričom úlohu splnil bez incidentov.

Ukrajinský vojak testuje pozemný dron na...
Ide o takzvané UGV – pozemné diaľkovo ovládané...
+3 Ukrajinskí vojaci testujú pozemný dron na...
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #robot #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"