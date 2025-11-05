Okamura alebo Bartošek? Češi volia šéfa snemovne, koalícia čelí prvej roztržke

Schôdza sa začala minútou ticha za zomrelého kardinála Dominika Duku. Potom dodatočne zložil poslanecký sľub končiaci minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Poslanci následne pokračovali ďalším bodom programu, ktorým bolo ustanovenie mandátového a imunitného výboru. Po prestávke zložili sľub traja náhradníci za poslancov hnutia ANO, ktorí sa v pondelok vzdali mandátu. Potom prišiel na rad bod voľby predsedu. Okrem Okamuru na šéfa dolnej komory kandiduje aj Jan Bartošek z KDU-ČSL, ktorý bol v uplynulom volebnom období jej podpredsedom. V snemovni sa v stredu objavili plagáty ľudovcov s heslom „Jan Bartošek do čela snemovne“ a „Voľte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.Čítajte viac Okamurovci: blázon a darebák? Dvaja českí poslanci sa nenávidia, hoci sú bratia
Hnutie STAN pred začiatkom schôdze vyzvalo poslancov hnutia ANO, aby Okamuru za predsedu snemovne nevolili. Jeho nomináciu STAN považuje za „národnú aj medzinárodnú hanbu“. Predseda hnutia a súčasný minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že ak za šéfa PSP nebude zvolený Bartošek, malo by do druhého kola nominovať svojho kandidáta hnutie ANO a toho by mohli podporiť aj strany končiacej vlády. Síce sa poslanci vznikajúcej koalície zaviazali podpisom dodatku koaličnej zmluvy dodržiavať všetko, čo z nej vyplýva vrátane voľby predsedu PSP, ktorý podľa dohody pripadol hnutiu SPD, voľba je tajná, a tak nebude možné zistiť, kto by zaňho prípadne nehlasoval.Čítajte viac Pehe: Babiš vie, že Turek je absolútne nevhodný kandidát na ministra zahraničných vecí
V kuloároch sa medzi poslancami a novinármi šíria rôzne verzie toho, ako by voľba mohla prebiehať. Podľa niektorých politikov je možné, že v stredu predseda snemovne zvolený nebude, pretože poslanci končiacej koalície plánujú schôdzu obštruovať do nočných hodín. Zároveň sa snažia presvedčiť tých poslancov ANO, ktorí nie sú úplne stotožnení s Okamurom na poste šéfa PSP, aby ho nevolili. Podľa iných je možný aj scenár, že by nebol zvolený v prvom kole, čím by on aj vznikajúca vláda utrpeli určitú reputačnú stratu.