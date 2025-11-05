Pravda Správy Svet Silný signál Putinovi: Ukrajina sa priblížila k NATO. Pridáva sa k elitnej obrannej skupine vedenej Britániou

Silný signál Putinovi: Ukrajina sa priblížila k NATO. Pridáva sa k elitnej obrannej skupine vedenej Britániou

Ukrajina v stredu získala status „rozšíreného partnerstva“ v rámci aliancie Spoločné expedičné sily (Joint Expeditionary Force - JEF), ktorá združuje krajiny severnej a východnej Európy. Oznámil to britský minister obrany John Healey.

05.11.2025 14:10
debata (40)
Ukrajinské delostrelectvo ničí ruských agresorov
Video
Delostrelecká brigáda Národnej gardy Ukrajiny v nasadení. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Aliancia JEF, ktorú vedie Spojené kráľovstvo, má desať členov – Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Island, Litvu, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko a samotnú Britániu – všetky tieto štáty sú členmi NATO.

„Táto dohoda vysiela veľmi silný signál (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi,“ povedal britský minister Healey, ktorého krajina vedie JEF. „Ukrajina sa môže spoľahnúť na najrozhodnejších európskych spojencov a týchto desať krajín JEF deklaruje, že budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné,“ dodal.

Nórsky minister obrany Tore Sandvik uviedol, že štatút udelený v JEF Ukrajine formalizuje rámec pre posilnené partnerstvá a zabezpečuje možnosť konať rýchlo a efektívne s cieľom chrániť bezpečnosť v severnej Európe. V rozhovore pre nórsky telerozhlas NRK Sandvik zdôraznil, že partnerstvo s Kyjevom „pomáha pripraviť Ukrajinu na členstvo v NATO“.

Ukrajinský tlačový hovorca zostrelil ruský útočný dron, ktorý mieril na zahraničný filmový štáb
Video
Tlačový hovorca Oleh Petrasiuk, dôstojník 24. samostatnej mechanizovanej brigády kráľa Danyla, zostrelil ruský FPV dron, ktorý sa pokúsil zaútočiť na zahraničný filmový štáb v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti. / Zdroj: 24. samostatná mechanizovaná brigáda kráľa Danyla

AFP pripomenula, že lídri členských štátov NATO na svojom summite v júli 2023 potvrdili, že budúcnosť Ukrajiny spočíva v atlantickej aliancii. Ukrajine však nepredložili harmonogram vstupu, čo veľmi znepokojilo jej prezidenta Volodymyra Zelenského.

Aliancia JEF vznikla v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.

Dohoda o tom, že Ukrajine bude priradený status „rozšíreného partnerstva“ v JEF bola podpísaná v meste Bodö v nórskej Arktíde počas stretnutia ministrov obrany JEF. Ukrajinu na ňom zastupoval minister obrany Denys Šmyhaľ.

Vo svojom príspevku na sieti X Šmyhaľ vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže posilniť JEF zdieľaním svojich odborných znalostí v boji proti hybridnej agresii, pri nasadzovaní síl protivzdušnej obrany, používaní dronov, ochrane infraštruktúry a vykonávaní útokov na dlhé vzdialenosti.

„Mažeme ich na nulu.“ Špeciálne jednotky SBU útočia nekompromisne a presne
Video
Špeciálne jednotky Centra špeciálnych operácií „A“ (CSO „A“) Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zverejnili správu o svojich výsledkoch na fronte za obdobie dvoch týždňov. SBU oznámila, že vyradila vyše 1300 ruských okupantov, 12 tankov, 72 delostreleckých systémov a raketometov, 587 kusov automobilovej techniky, 1 188 nepriateľských pozícií a opevnení a 15 skladov s muníciou. Správa bola zverejnená s popisom: "Bojovníci SBU mažú nepriateľskú pechotu a techniku na nulu". / Zdroj: SBU
Facebook X.com 40 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Kyjev #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"