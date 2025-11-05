Silný signál Putinovi: Ukrajina sa priblížila k NATO. Pridáva sa k elitnej obrannej skupine vedenej Britániou

Aliancia JEF, ktorú vedie Spojené kráľovstvo, má desať členov – Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Island, Litvu, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko a samotnú Britániu – všetky tieto štáty sú členmi NATO.
„Táto dohoda vysiela veľmi silný signál (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi,“ povedal britský minister Healey, ktorého krajina vedie JEF. „Ukrajina sa môže spoľahnúť na najrozhodnejších európskych spojencov a týchto desať krajín JEF deklaruje, že budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné,“ dodal.
Nórsky minister obrany Tore Sandvik uviedol, že štatút udelený v JEF Ukrajine formalizuje rámec pre posilnené partnerstvá a zabezpečuje možnosť konať rýchlo a efektívne s cieľom chrániť bezpečnosť v severnej Európe. V rozhovore pre nórsky telerozhlas NRK Sandvik zdôraznil, že partnerstvo s Kyjevom „pomáha pripraviť Ukrajinu na členstvo v NATO“.
AFP pripomenula, že lídri členských štátov NATO na svojom summite v júli 2023 potvrdili, že budúcnosť Ukrajiny spočíva v atlantickej aliancii. Ukrajine však nepredložili harmonogram vstupu, čo veľmi znepokojilo jej prezidenta Volodymyra Zelenského.
Aliancia JEF vznikla v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.
Dohoda o tom, že Ukrajine bude priradený status „rozšíreného partnerstva“ v JEF bola podpísaná v meste Bodö v nórskej Arktíde počas stretnutia ministrov obrany JEF. Ukrajinu na ňom zastupoval minister obrany Denys Šmyhaľ.
Vo svojom príspevku na sieti X Šmyhaľ vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže posilniť JEF zdieľaním svojich odborných znalostí v boji proti hybridnej agresii, pri nasadzovaní síl protivzdušnej obrany, používaní dronov, ochrane infraštruktúry a vykonávaní útokov na dlhé vzdialenosti.