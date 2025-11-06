Pravda Správy Svet Takto vyzerala šou strašidiel, ktorá sa len tak bežne nevidí. Zábery z Ameriky stojí fakt za to vidieť

Každoročný Halloween v meste Bethesda v štáte Maryland v USA prináša obyvateľom aj návštevníkom veselú a farebnú oslavu jesene. Ulice v centre mesta sa zapĺňajú deťmi aj dospelými v kostýmoch, ktorí sa zapájajú do sprievodov a tematických aktivít. Obchody a reštaurácie často ponúkajú špeciálne podujatia, výzdobu a sladkosti pre deti. Celá komunita sa stretáva v priateľskej a rodinnej atmosfére, kde nechýba hudba, zábava ani svetlá tekvicových lampášov. Podujatie je každoročne obľúbené pre svoju pohodovú atmosféru a možnosť prežiť Halloween spolu ako susedia.

06.11.2025 05:00
Halloween 2025 v USA
Zdroj: mReportér: Peter Jančík
Viac na túto tému: #USA #Halloween #mREPORTÉR
