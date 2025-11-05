Je to spôsob, ako poraziť Trumpa? Mladý ľavicový moslim Zohran Mamdani získal New York

Trump je americký republikánsky populistický prezident, má 79 rokov a je tiež z New Yorku. V minulosti naznačoval, že by Mamdaniho mohol dať zatknúť a deportovať a prevziať moc nad Veľkým jablkom, ako sa zvykne hovoriť najľudnatejšiemu mestu v USA. Trump označuje novozvoleného newyorského starostu za komunistu.Čítajte viac Je Európa v čínskej pasci? A ako sa môže vyrovnať s Trumpom a Ruskom?
Veľký kontrast
Kontrast medzi Mamdanim a Trumpom asi ani nemôže byť väčší. Zatiaľ však môže prvý menovaný oslavovať. V noci z utorka na stredu zavŕšil svoju „spanilú“ politickú jazdu New Yorkom. Začala sa v júni, keď vyhral primárky v Demokratickej strane. Porazil v nich bývalého newyorského demokratického guvernéra Andrewa Cuoma, ktorý sa po sérii obvinení zo sexuálneho obťažovania usiloval vrátiť do veľkej politiky.
Mamdani mal po sčítaní 91 percent hlasov viac ako 50-percentnú podporu. Ku Cuomovi, ktorý nakoniec kandidoval ako nezávislý kandidát a za ktorým stál Trump, sa pridalo 41,6 percenta voličov. Za tretieho, republikána Curtisa Sliwu, hlasovalo 7,1 percenta Newyorčanov.
„Všeobecne sa dá povedať, že mám ďaleko od dokonalého kandidáta. Som mladý, napriek všetkej snahe zostarnúť. Som moslim. Som demokratický socialista. A čo je vraj najhoršie, odmietam sa za čokoľvek z toho ospravedlniť,“ povedal Mamdani po volebnom víťazstve s tým, že jeho výhra znamená mandát na zmenu a prináša nádej.
Nový starosta New Yorku založil svoju kampaň na tom, že život v meste, ktoré nikdy nespí, je čoraz drahší. Mamdani to chce okrem iného zmeniť tak, že zmrazí výšku nájomného, čo by sa týkalo takmer milióna bytov. Demokrat za to čelí kritike, že pre mnohé realitné firmy, ale hlavne menších prenajímateľov, to bude katastrofálna zmena. Mamdani chce zlepšiť mestskú hromadnú dopravu, rozšíriť sieť materských škôl či vo všetkých štvrtiach vytvoriť potravinové obchody, ktoré by riadilo mesto.
„Silnou stránkou Mamdaniho kampane bolo, že nielen niečo sľuboval, ale ľuďom hovoril, z čoho to zaplatí. Svoj program dostupnosti bývania plánuje financovať zvýšením sadzby dane z príjmu právnických osôb v New Yorku a zavedením dane vo výške dvoch percent pre najbohatších Newyorčanov. Na to však bude potrebovať spoluprácu so zákonodarcami štátu New York a rokovania s Kathy Hochulovou, guvernérkou štátu New York, ktorá vyhlásila, že je proti novým daniam z príjmu," pripomenul denník Guardian.
Mamdani čelil tvrdej protikampani – a to nielen od Trumpa a republikánov, ktorí sa mu vyhrážali deportáciou a obviňovali ho z antisemitizmu. Izraelský minister pre diaspóru z pravicového Likudu novozvoleného starostu nazval podporovateľom Hamasu a vyhlásil, že Židia by mali z amerického mesta utiecť. Mamdani v kampani pre denník New York Times povedal, že by zadržal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, na ktorého vydal zatykač Medzinárodný trestný súd v Haagu. Ľavicový politik tiež v minulosti tvrdo kritizoval newyorskú políciu za brutalitu, čo spojil aj s tým, že ju cvičia izraelské ozbrojené sily.
„Mamdaniho politické postoje a víťazstvo vo voľbách starostu New Yorku ukázali, že v niektorých častiach krajiny, kde sú demokrati silní, chcú voliči novú generáciu lídrov, ktorí sa jednoznačne zamerajú na to, že pomôžu ľuďom zvládať ekonomické problémy. Jeho postoje k Izraelu a vojne v Gaze tiež rezonujú s niektorými z jeho podporovateľov, no nie so všetkými, pretože niektoré Mamdaniho vyhlásenia z minulosti sa blížili k antisemitizmu. Trump, jeho základňa v podobe hnutia MAGA a ďalší republikáni a konzervatívci ho jednoducho označili za komunistu, socialistu a marxistu a využili to na jeho démonizáciu a ďalšie očierňovanie Demokratickej strany,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity.
No Mamdani nepadol do oka ani mnohým spolustraníkom, ktorí ho považujú za príliš ľavicového. Napriek obvineniam zo sexuálneho obťažovania dostal Cuomo na kampaň od demokratického miliardára Michaela Bloomberga osem miliónov dolárov. Mamdaniho priamo nepodporili ani Hakeem Jeffries a Chuck Schumer. Obaja sú z New Yorku – prvý je lídrom demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov, druhý vedie demokratickú menšinu v Senáte.
„Keďže súčasné vedenie celoštátnej Demokratickej strany nepodporuje Mamdaniho program, možno vo funkcii hneď nebude schopný niečo dosiahnuť. Ak sa mu však v prvom roku podarí dosiahnuť nejaké úspechy, pravdepodobne to povzbudí ďalších kandidátov, aby nasledovali jeho príklad. Už na budúci rok na jeseň sa v USA konajú kongresové voľby,“ pripomenul pre Pravdu Theodore Hamm, autor knihy Run Zohran Run! o Mamdaniho kampani, ktorá viedla k jeho víťazstvu v demokratických primárkach.
Prvý moslimský starosta New Yorku v histórii, ktorý je vraj príliš ľavicový? Môže byť napriek tomu Mamdani príkladom pre demokratov, ktorí sa stále zaoberajú minuloročnou prehrou v prezidentských voľbách, keď Trump porazil Kamalu Harrisovú?
Experti radia, že Mamdaniho víťazstvo netreba preceňovať. „Nový starosta si začne plniť svoje povinnosti a médiá sa pravdepodobne budú venovať iným témam. Väčšina Američanov sa nestará o starostu New Yorku. Demokrati majú problémy, ale výsledky v New Jersey a Virgínii pre nich znamenajú viac ako to, čo sa stalo v New Yorku,“ zdôraznil pre Pravdu David Redlawsk, šéf Katedry politológie a medzinárodných vzťahov na Delawarskej univerzite.
A demokrati sa mohli potešiť. Mikie Sherrillová získala v štáte New Jersey kreslo guvernérky. Jej spolustraníčka Abigail Spanbergerová zase vyhrala guvernérske voľby vo Virgínii. Mamdani je politicky viac naľavo od oboch úspešných kandidátok.
„Víťazstvo demokratov, ktorí sa ideologicky jednoznačne odlišujú, neprispeje k urovnaniu dlhotrvajúcej vnútornej debaty strany o jej ďalšom postupe. Sme len niekoľko mesiacov od primárok týkajúcich sa budúcoročných kongresových volieb a prezidentské primárky v roku 2028 sa už tiež črtajú,“ komentovala situáciu televízia CNN.
Odkaz pre voličov
Politológ Timothy Weaver z Albany University v New Yorku si však myslí, že napriek rôznym názorom môže byť Mamdaniho výhra pre demokratov povzbudením, ale najmä odkazom od voličov.
„Po prvé, Mamdani zvíťazil v rodnom meste Donalda Trumpa, ktorý podporil Cuoma. A po druhé, výhra ľavičiara ukázala túžbu po zásadnom odklone od tradičnej politiky. Ľudia riešia zvyšujúce sa životné náklady a ani jedna strana s tým veľa nespravila. Mamdani získal veľkú podporu, pretože je ochotný prijať ľavicový populizmus, ktorý hlboko rezonuje medzi mnohými voličmi. Hlavný politický prúd demokratov sa tomu vyhýbal s odôvodnením, že takáto politika im voľby nevyhrá. No Mamdani zvíťazil a demokrati majú nad čím uvažovať,“ povedal pre Pravdu Weaver.