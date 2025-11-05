Exkomisára Reyndersa obvinili z prania státisícov cez žreby a bankové vklady

Spravodajský web Entrevue konštatoval, že nasledujúce mesiace by mali určiť, či táto kauza povedie k súdnemu konaniu alebo či bude prípad zamietnutý. Vypočúvanie vysokopostaveného predstaviteľa belgického štátu však už teraz predstavuje zlomový bod vo vnímaní politickej integrity vo vedení EÚ a vyvoláva otázky o finančnej transparentnosti verejných činiteľov a úlohe bankových inštitúcií pri monitorovaní politicky exponovaných osôb, poznamenáva Belga.
Túto kauzu pôvodne odhalil belgický denník Le Soir, ktorý vychádzal zo správy Jednotky pre spracovanie finančných informácií (CTIF) a Národnej lotérie. Tieto inštitúcie v Reyndersovom prípade odhalili nezvyčajné finančné transakcie vrátane masívnych nákupov žrebov a vkladov hotovosti nejasného pôvodu. Ich sumy sa odhadujú na niekoľko stotisíc eur, ktoré boli rozložené na niekoľko rokov.Čítajte viac Eurokomisár zrejme pral špinavé peniaze tak, že štvrtinu z nich vedome asi prehral v žreboch. Ako mu polícia prišla na stopu?
Aj keď Reynders trvá na tom, že predmetné peniaze pochádzajú z jeho osobného majetku a úplne legálneho príjmu, vysvetlenia, ktoré spolu s manželkou v polovici októbra podali, vyšetrujúceho sudcu Oliviera Lerouxa nepresvedčili. Kým voči Reyndersovi bolo vznesené obvinenie, jeho manželka, bývalá sudkyňa z Liège Bernadette Prignonová, obvinená nebola, napísal web Entrevue.
Táto kauza prepukla v decembri 2024 – po tom, čo Reynders opustil svoj post komisára pre spravodlivosť v Európskej komisii na čele s Ursulou von der Leyenovou.
Denník La Libre Belgique v rámci objasnenia súvislostí prípadu napísal, že belgická Národná lotériová spoločnosť v roku 2021 v jednej zo svojich maloobchodných predajní, ktorá sa nachádzala v blízkosti bruselskej rezidencie ministra, zaznamenala podozrivé a „veľmi nezvyčajné“ nákupy v celkovej hodnote 200 000 eur.
Následné interné vyšetrovanie viedlo k hráčskym účtom patriacim Reyndersovi a jeho manželke. Manželský pár je podozrivý, že prostredníctvom produktov Národnej lotérie počas piatich rokov „prepral“ približne 200 000 eur.
Reynders je vyšetrovaný aj v súvislosti s tým, že v rokoch 2008 – 2018 postupne v malých sumách vložil na účet v banke ING približne 700 000 eur. Keď sa o to banka začala zaujímať, začal namiesto toho údajne za hotovosť nakupovať veľké množstvo stieracích žrebov.