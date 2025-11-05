Pravda Správy Svet Heslo pre kamery bolo „Louvre“. Audity odhalili obrovské bezpečnostné nedostatky najslávnejšieho múzea sveta

Francúzsky denník Libération uviedol, že rôzne audity bezpečnostných systémov parížskeho múzea Louvre odhalili závažné problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a že tieto problémy pretrvávali viac ako desať rokov. Jeden z týchto auditov, ktorý v roku 2014 vykonala Francúzska národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť, napríklad ukázal, že heslo do kamerového systému Louvru bolo „Louvre“.

05.11.2025 18:41
Louvre Foto:
Vojaci hliadkujú pri múzeu Louvre v Paríži 30. októbra 2025.
Následné audity odhalili ďalšie vážne nedostatky v systémoch múzea – napríklad jednoduchý prístup na strechy počas stavebných prác či bezpečnostný softvér starý viac ako dve desaťročia, ktorý už jeho vývojár nepodporuje.

Dokumenty zhromaždené za posledných desať rokov, do ktorých mala investigatívna sekcia redakcie Libération prístup, ukázali, že varovné signály boli úplne zrejmé a rozsah bezpečnostných nedostatkov v IT systémoch najnavštevovanejšieho múzea sveta bol obrovský.

V súčasnosti nie je známe, aké faktory prispeli k zlyhaniu bezpečnostných opatrení pri lúpeži historických šperkov v Louvri z 19. októbra, hoci ju vyšetrujú desiatky ľudí a francúzske úrady už zatkli niekoľko podozrivých.

Hodnota ukradnutých šperkov, ktoré sa doposiaľ nenašli, sa odhaduje na najmenej 88 miliónov eur.

Lúpež v Louvri vyvolala celosvetovú pozornosť a vo Francúzsku aj politickú a mediálnu búrku pre nedostatočnú ochranu umeleckých diel. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na rýchle zavedenie nových bezpečnostných opatrení v Louvri ako v národnom múzeu umenia a jednom z najslávnejších múzeí sveta.

