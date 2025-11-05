Bulharský parlament zriadil komisiu pre vyšetrovanie aktivít Georgea Sorosa

Návrh na zriadenie vyšetrovacej komisie prišiel od Hnutia za práva a slobody (DPS), ktoré vedie mediálny magnát Deljan Peevski, ktorý figuruje na sankčných zoznamoch USA a Británie kvôli korupcii.
Popri dvoch vládnych stranách krok podľa AFP podporili aj všetky proruské a krajne pravicové zoskupenia v parlamente. Hlavná vládna strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) ani proeurópska koalícia PP-DB vznik komisie nepodporili.
Úlohou komisie bude zhromaždiť a analyzovať dokumenty, pýtať sa bulharských „služieb a inštitúcií“ i jednotlivcov, a tiež zistiť finančné toky a identifikovať väzby na politické strany, sudcov, školy, médiá, ekonomické kruhy a verejné inštitúcie.
Sorosova nadácia Open Society Foundation začala v Bulharsku pôsobiť v roku 1990 po páde komunistického režimu. Nadácia financuje projekty zamerané na vzdelávanie, reformu justície či antidiskriminačné programy. Soros a jeho nadácia sú dlhodobým cieľom negatívnej kampane aj zo strany vlády v susednom Maďarsku.