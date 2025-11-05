USA možno pracujú s Ruskom a Čínou na obmedzení jadrového arzenálu, naznačil Trump

„Prerobili sme náš jadrový program – sme jadrovou veľmocou číslo jedna, čo nerád priznávam, pretože je to také hrozné,“ povedal Trump podnikateľom na Americkom obchodnom fóre v Miami, kde vystúpil pri príležitosti prvého výročia svojho znovuzvolenia prezidentom.
„Rusko je druhé. Čína je s odstupom tretia, ale do štyroch alebo piatich rokov nás doženie,“ zopakoval Trump tvrdenie z príspevku na svojej sociálnej sieti z minulého týždňa. „Možno pracujeme na pláne denuklearizácie, my traja. Uvidíme, či to vyjde,“ dodal.
Podľa Federácie amerických vedcov (FAS) teraz všetky jadrové mocnosti sveta disponujú 12 100 kusmi jadrových hlavíc, pričom Rusko ich má s viac ako 5 500 hlavicami najviac. Spojené štáty nasledujú s 5 044 hlavicami. Treťou najväčšou jadrovou veľmocou je podľa FAS Čína so 600 hlavicami.
Trump tento týždeň v rozhovore s televíziou CBS vyhlásil, že Rusko a Čína v skutočnosti testujú jadrové zbrane, ale iba o tom nehovoria. Zároveň zopakoval, že aj Spojené štáty budú tieto zbrane testovať, rovnako ako to podľa neho robia ostatné krajiny.Čítajte viac Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež
Podľa stanice BBC však Moskva naposledy otestovala jadrovú zbraň v roku 1990, zatiaľ čo Peking tak urobil v roku 1996. USA naposledy otestovali jadrovú zbraň v roku 1992; v posledných viac ako 25 rokoch nevykonala skúšobnú jadrovú explóziu žiadna jadrová veľmoc okrem Severnej Kórey, pripomenula agentúra Reuters.