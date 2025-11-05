Pravda Správy Svet Rutte bagatelizoval stiahnutie amerických vojsk z Rumunska

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vyhlásil, že rozhodnutie USA stiahnuť svojich vojakov z Rumunska netreba zveličovať.

05.11.2025 23:23
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte
„Tieto úpravy prebiehajú. Prosím, nevyvodzujte z toho príliš veľa,“ povedal Rutte na tlačovej konferencii s rumunským prezidentom v Bukurešti. „USA majú v Európe veľkú prítomnosť a… v rámci tejto prítomnosti neustále hľadajú, ako čo najlepšie využiť svoje zdroje,“ povedal šéf NATO.

Po rokovaní s prezidentom Nicušorom Danom v Paláci Cotroceni povedal, že „Rumunsko je cenným spojencom už 20 rokov“. Podľa jeho slov operácia NATO Východná stráž (Eastern Sentry) zahŕňa „viacero vojenských kapacít a ľudí presne vtedy, keď sú potrební“. Ako príklad uviedol prebiehajúce cvičenie Dacian Fall v Rumunsku za účasti 5-tisíc spojeneckých vojakov.

Rumunsko minulý týždeň oznámilo, že Spojené štáty sťahujú časť svojich vojsk z krajiny, približne tisíc amerických vojakov tam však má zostať. Washington poprel, že by tento krok signalizoval obmedzenie pomoci pri obrane Európy v čase zvýšených obáv z ruskej hrozby.

„Aj po tejto úprave zostáva rozmiestnenie amerických síl v Európe väčšie ako v priebehu rokov. Na kontinente je stále oveľa viac amerických síl, ako bolo pred rokom 2022,“ povedal v Bukurešti Rutte.

Trump dlhodobo obviňuje európskych spojencov v NATO, že na svoju obranu nevynakladajú dostatok prostriedkov. Európa sa snažila získať si priazeň amerického lídra tým, že na summite NATO toto leto sľúbila zvýšiť obranné výdavky.

