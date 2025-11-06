Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 352 dní
6:25 Pád Pokrovska je otázkou dní, maximálne dvoch týždňov, uviedol pre francúzsky denník Le Monde nemenovaný vojenský predstaviteľ. Ruská pechota postupuje do Pokrovska, jedného z posledných veľkých mestských centier v Doneckej oblasti, ktoré sú stále pod kontrolou kyjevských síl. Zmena taktiky Moskvy, zameraná na narušenie ukrajinskej logistiky, prináša ovocie po šiestich mesiacoch úsilia, uvádza Le Monde.
Pokrovsk, ktorý je držaný v kliešťach na severe a infiltrovaný na svojich južných a východných krídlach stovkami ruských pešiakov, by sa mohol stať prvou významnou ukrajinskou lokalitou dobytou ruskou armádou od Avdijivky vo februári 2024. Pokrovsk, ktorý tvorí aglomeráciu s Myrnohradom, ktorý mal kedysi 100 000 obyvateľov, je predovšetkým dôležitým logistickým a železničným uzlom. Môže slúžiť ako odrazový mostík pre ruské sily s cieľom útokov smerom k Dnepropetrovskej oblasti, píše denník.
Stovky budov, ktoré v Pokrovsku stále stoja, aj keď sú vážne poškodené, poskytujú určitú ochranu pred ostreľovaním. Mestské boje sú obvykle pre útočníkov nákladnejšie ako pre obrancov a teoreticky môžu trvať mesiace. Podľa novinárov to bol scenár, ktorý uprednostňoval ukrajinský generálny štáb. S prerušením zásobovania sa však situácia zmenila, cituje Le Monde ukrajinská agentúra Unian.
V článku sa uvádza, že nemenovaný dôstojník z mechanizovanej pechotnej brigády, ktorá je v Pokrovsku umiestnená už viac ako rok, je pobúrený „chybami velenia“, ktoré umožnili ruským okupačným silám obkľúčiť mesto.
„Už niekoľko týždňov nie je normálne zásobovanie a v posledných dňoch je úplne zastavené. Neprechádzajú žiadne vozidlá. Mesto ako Pokrovsk by vzhľadom na svoju veľkosť, početné výškové budovy a továrne s hrubými stenami mohlo vydržať mesiace, ba dokonca roky; je to pevnosť,“ povedal. Podľa jeho názoru je pád mesta otázkou „dní, možno maximálne dvoch týždňov“.
Ďalší dôstojník námornej pechoty, ktorý bol v lete prevelený do Pokrovska,hovorí, že situácia je veľmi zložitá:
„Naša jednotka stále kontroluje štvrť, kam neprenikol ani jeden Rus, ale boje sa zintenzívňujú. Len za pár dní prenikli do všetkých okresov.“ Nepriateľ má početnú prevahu v ľudských zdrojoch aj v dronoch.
„Povedal by som, že ich je v tejto oblasti trikrát viac ako nás. Keď zničíme skupinu desiatich vojakov, okamžite sa objaví ďalšia. Zničíme stanovište dronov? Objaví sa niekde inde. Ich zdroje sa zdajú byť nevyčerpateľné,“ poznamenal.
Podľa P. Rusi „trpezlivo zhromažďujú svoje sily v meste“. Malé skupiny piatich až desiatich okupantov postupujúcich smerom k jeho štvrti vchádzajú do budov, aby sa ukryli, hneď ako začujú hukot.
Pred niekoľkými dňami uviedol bývalý námestník ministra obrany Vitalij Deynega, že „ak niekto v blízkej budúcnosti nepodpíše príkaz na stiahnutie vojsk z Pokrovska a Myrnogradu, môžeme sa ocitnúť v situácii, že nielenže stratime značný počet vysoko motivovaných výsadkárov a mariňákov (o majetku za stovky miliónov už mlčím – ten je aj tak už stratený a nie je šanca ho zachrániť). Môžeme sa ocitnúť v situácii, keď diery na fronte sa nebudú dať zaplátať, a opevnenia vykopané v zadnej časti rýchlo obsadí nepriateľ. Správy generálneho štábu sa každý deň stále viac skladajú zo lží“.
Už skôr vplyvná ukrajinská poslankyňa Mariana Bezuhla kritizovala velenie armády – tvrdí, že prikrášľuje situáciu na fronte a vyzvala, aby Ukrajinci postavili novú líniu opevnení hlbšie v tyle.
„Je nutné konečne určiť, kde sme pripravení naozaj ZASTAVIŤ RUSKO, kde mať budúcu líniu frontu. Tam treba postaviť novú stabilnú líniu obrany. Tam, kde je zatiaľ ešte tyl, ale čoskoro už bude front. Vybudovať zábrany, rozmiestniť senzory, naviazať spojenie, prostriedky rádioelektronického boja atď.; vysťahovať obyvateľstvo; konečne modelovať skutočnú líniu dronov na prieskum, útok a logistiku. Nie ďalšie vyhlásenia o línii dronov a víťazné správy z jednotlivých operácií. Tisíce kilometrov frontu. Premeniť to na pásmo súvislej "kill zone“ VČAS. Plánovanie podľa reality! Ale takýto projekt línie obrany, neverili by ste, stále neexistuje. Stále naši generáli lipnú na ‚odrazíme útok‘. Kde? Čím? Kým? Ľudskými životmi??? To je nepretržitý sebaklam. Zabíjať desiatky Ukrajincov pri útoku na jednu dedinu a strácať celé mestá na iných smeroch. Mestá, ľudí, nerasty, ornú pôdu,“ uviedla Bezuhla.