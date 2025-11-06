Shutdown môže pripraviť amerických vojakov v Nemecku o novembrovú výplatu

Pentagón varoval, že približne 37.000 amerických vojakov umiestnených v Nemecku nemusí dostať novembrovú mzdu. Americký minister financií Scott Bessent pre CBS News povedal, že „od 15. novembra naši vojaci a vojačky, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy, už nebudú môcť dostávať plat“, ak bude v Kongrese pokračovať rozpočtová patová situácia medzi demokratmi a republikánmi.Čítajte viac Hrá shutdown Trumpovi do kariet? Hrozí prepúšťaním a rušením programov
Americká armáda zverejnila na svojej webovej stránke pokyny, ktoré vojakov v Nemecku nasmerujú na núdzové sociálne dávky, pôžičky, potravinové banky a organizácie na zdieľanie potravín. Nemecké sociálne dávky zostávajú pre amerických vojakov do značnej miery nedostupné, čo znamená, že budú ponechaní sami na seba.Čítajte viac Shutdown v USA prekonal „rekord“ z čias prvej Trumpovej administratívy
Expert na pracovné právo Michael Fuhlrott uviedol, že občiansky príspevok je pre vojakov zo zákona nemožný, ak sú „zvyčajne v Nemecku len dočasne“. Predpisy NATO bránia uplatňovaniu nemeckých ustanovení o sociálnom zabezpečení na zahraničných vojakov, aby sa predišlo dvojitému poberaniu dávok.
Ministerstvo financií USA zasiahlo v prospech približne 12.000 civilných zamestnancov na amerických vojenských základniach a podľa Euronews poskytlo 43 miliónov eur pre pracovníkov v oblasti logistiky, stravovania, zásobovania a bezpečnosti. Platba predstavuje pôžičku, ktorú musia Spojené štáty splatiť po zrušení shutdownu.