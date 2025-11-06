Prienik do centra Pokrovska: Ukrajinci 'vyčistili' budovu mestského úradu a vztýčili vlajku

„Dve naše útočné skupiny dostali úlohu preniknúť do centra Pokrovska a vyčistiť budovu mestského úradu od okupantov. Napriek poškodeniu transportu ‘čakateľom’ sa nám podarilo dostať do mesta. Bojovníci sa dostali do pasce, ale nepriateľa zlikvidovali, a jediný zranený vojak pokračoval v plnení bojovej úlohy,“ uviedli vojaci.
Podľa vyhlásenia pluku bola operácia starostlivo naplánovaná. Vďaka momentu prekvapenia sa ukrajinským jednotkám podarilo dosiahnuť cieľový bod a vyčistiť budovu, v ktorej sa nachádzali ruskí okupanti.
„Operácia bola vykonaná precízne a efektívne,“ dodali predstavitelia jednotky.
Podľa správ agentúry UNIAN sa budova mestského úradu nachádza v južnej časti Pokrovska, teda hlboko v tzv. šedej zóne, kde neexistuje jasná kontrola ani jednej zo strán.
Rusko sa už viac ako rok snaží dobyť mesto, ktoré predstavuje pre ukrajinskú armádu dôležité dopravné a logistické stredisko. Ukrajina uznala, že jej jednotky v meste sa ocitli v ťažkej situácii, ale popiera, že by boli obkľúčené, a ubezpečuje, že posily sú na ceste, poznamenala v stredu 5. novembra agentúra Reuters. Rusko vníma Pokrovsk ako bránu na dobytie zvyšnej desatiny priemyselného regiónu Donbas, čo predstavuje asi 5000 kilometrov štvorcových, dodala agentúra s tým, že nie je schopné overiť protikladné tvrdenia znepriatelených strán o situácii na bojisku.