Poľská armáda chce do konca roka vycvičiť 100-tisíc ľudí, budúci rok štvornásobok

Rezort obrany predstavil celonárodný program dobrovoľných obranných výcvikov #wGotowosci, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť občanov a posilniť bezpečnosť štátu. Program umožní každému plnoletému záujemcovi získať praktické zručnosti potrebné na zvládanie krízových situácií – od prvej pomoci cez prežitie a bezpečnosť v domácnosti až po kyberbezpečnosť. Ministerstvo označilo projekt za investíciu do bezpečnosti krajiny aj miestnych komunít.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko sa stalo lídrom v oblasti moderných obranných školení. „Poľsko je dnes vzorom. Nie sme len príjemcami toho, čo vytvorili iní, ale prinášame úplne nový pohľad na výcvik,“ povedal s tým, že ide o inovatívny program v rámci celého NATO. Dodal, že aplikácia mObywatel, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia registrovať, patrí k najmodernejším v Európe.
Veliteľ generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wieslaw Kukula priblížil, že program sleduje dva hlavné ciele – posilniť individuálnu odolnosť obyvateľov a zvýšiť pripravenosť a kompetencie vojenských záloh. Výcviky budú prebiehať v dvoch hlavných vetvách: Odolnosť, určená civilistom bez väzby na armádu, a Rezerva, zameraná na zvyšovanie pripravenosti záloh.
Generál Karol Molenda, veliteľ kybernetickej zložky poľských ozbrojených síl, uviedol, že registrácia na výcvik nemá trvať viac ako 30 sekúnd a systém je navrhnutý tak, aby bol intuitívny, bezpečný a prístupný každému občanovi.