Pravda Správy Svet Biskup mal sedemročný pomer so ženou. Rezignoval až na naliehanie pápeža

Biskup mal sedemročný pomer so ženou. Rezignoval až na naliehanie pápeža

Za rezignáciou francúzskeho biskupa Jeana-Paula Guschinga bol tiež nátlak pápeža Leva XIV. Dôvodom bol podľa Vatikánu biskupov „vzťah so ženami“. Samotný Gusching, ktorý bol zbavený kňazského stavu, v stredu označil situáciu za „hnusnú“.

06.11.2025 10:51
debata (1)

Pri oznámení svojej rezignácie na biskupa Verdunu koncom septembra naznačil, že dôvodom sú zdravotné problémy. Vatikánska nunciatúra vo Francúzsku však v utorok uviedla, že ide len o „jeden z dôvodov“ a že prebieha predbežné kanonické vyšetrovanie jeho správania, pričom civilné súdy boli o prípade informované.

Inaugurácia pápeža Leva XIV.
Video

Nunciatúra tiež uviedla, že po upozornení pápeža sa Gusching zaviazal vyhýbať sa v budúcnosti akémukoľvek správaniu voči ženám, ktoré by mohlo byť v rozpore s jeho sľubmi. Napriek tomu pápež akceptoval jeho rezignáciu, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra.

Gusching priznal, že mal vzťah trvajúci približne od roku 2015 do 2022, pričom tvrdí, že išlo o jedinú aféru. Katolícki biskupi majú prísny zákaz sexuálnych vzťahov, pričom cirkev v ostatných desaťročiach čelí škandálom týkajúcim sa sexuálneho zneužívania detí.

Slovensko cirkev viera celibát Lajcha Čítajte viac „Oddanosť Kristovi sa dá vyjadriť aj inak.“ Biskup navrhol zrušenie povinného celibátu ako podmienky pre kňazstvo
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vatikán #celibát #katolícka cirkev #pápež Lev XIV.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"