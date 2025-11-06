Biskup mal sedemročný pomer so ženou. Rezignoval až na naliehanie pápeža

Pri oznámení svojej rezignácie na biskupa Verdunu koncom septembra naznačil, že dôvodom sú zdravotné problémy. Vatikánska nunciatúra vo Francúzsku však v utorok uviedla, že ide len o „jeden z dôvodov“ a že prebieha predbežné kanonické vyšetrovanie jeho správania, pričom civilné súdy boli o prípade informované.
Nunciatúra tiež uviedla, že po upozornení pápeža sa Gusching zaviazal vyhýbať sa v budúcnosti akémukoľvek správaniu voči ženám, ktoré by mohlo byť v rozpore s jeho sľubmi. Napriek tomu pápež akceptoval jeho rezignáciu, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra.
Gusching priznal, že mal vzťah trvajúci približne od roku 2015 do 2022, pričom tvrdí, že išlo o jedinú aféru. Katolícki biskupi majú prísny zákaz sexuálnych vzťahov, pričom cirkev v ostatných desaťročiach čelí škandálom týkajúcim sa sexuálneho zneužívania detí.Čítajte viac „Oddanosť Kristovi sa dá vyjadriť aj inak.“ Biskup navrhol zrušenie povinného celibátu ako podmienky pre kňazstvo